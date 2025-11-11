Коллаж Натальи Ляликовой

27% от общих расходов зарубежные туристы оставляют в ресторанах и кафе Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании Kazakh Tourism

Чуть меньше - около 23% - составляют траты на проживание. Столько же туристы «спускают» на покупку потребительских товаров, то есть это продукты, сувениры и изделия национального производства.

Добраться до нашей страны обходится примерно в 12% от бюджета иностранного гостя - здесь учтены конкретно авиаперелеты.

Еще 4% уходит на аренду автомобиля, чтобы самостоятельно познакомиться с достопримечательностями и природными прелестями страны. И столько же тратится на спортивные и рекреационные услуги, включая участие в культурных и спортивных мероприятиях.

Есть и такие данные: в среднем 3% трат приходится на покупку изделий, обладающих ценностью - ювелирных украшений, предметов искусства и антиквариата.