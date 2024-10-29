На девочку упали футбольные ворота в Мангистау

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

К счастью, она осталась жива

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информацию о несчастном случае на своей странице в Instagram распространил местный блогер Азамат Сарсенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам инфлюенсера, в одном из дворов Актау подрядчик спилил всю конструкцию футбольного поля, начиная от забора, заканчивая самими воротами, которых потом так и оставили валятся на земле, не закрепив ничем.

Как рассказывает блогер, 24 октября, в 18:00 часов дети решили сыграть в футбол, подняли ворота, поставили на свои места и начали играть.

«Не прошло и пяти минут, как одна из конструкций ворот, упала прямо на голову 12-летней девочки. Девочке разорвало половину лица, к счастью, благодаря усилиям детских врачей, девочка осталась жива», – сказал он, добавив, что спиленные конструкции до сих пор находятся на поле. 

По информации врачей областной детской больницы, ребенок получила закрытую черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости, ушиб головного мозга средней степени тяжести, рванную рану лобной области. В динамике состояние стабильное, средней тяжести. Назначено консервативное лечение.

Региональный десткий омбудсмен Тлектес Болатбаева сегодня сообщила о том, что навестила пострадавшую и оценила состояние девушки как среднее. Уполномоченный по правам детей предложила помощь родителям ребенка. 

 

#травма #Мангистау #футбольное поле

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