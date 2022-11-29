На дорогах «цифра» в помощь

Многие эксплуатируемые асфальтные и грунтобетонные автомобильные дороги на сегодняшний день пребывают в не­удовлетворительном состоя­нии. Это отмечают как специалисты, так и непосредственные участники дорожного движения.

Последствия дорожных ремонтов, как правило, недолговечны, так как дорожниками зачастую используется недостаточно вяжущих материалов, минеральных составляющих, или они низкого качества, что приводит к регулярным незапланированным финансовым расходам.

Об этой непростой ситуации шла речь на заседании специальной секции по повышению качества автомобильных дорог в рамках XVIII Международной выставки Kaztraffic 2022, состоявшейся на прошлой неделе в Астане. Ее организаторами выступили Министерство индустрии и инфраструктурного развития, РГП «Национальный центр качества дорожных активов», АО «КаздорНИИ» и АО «НК «КазАвтоЖол».

В Международном выставочном центре EXPO были представлены современные научные и технические разработки более ста ведущих автодорожных компаний Казахстана, США, Германии, Франции, Украины, Турции, Азербайджана, России, Беларуси и других стран. Участники делились своими наработками, технологиями и открытиями в области дорожного строительства, ремонта, содержания и экспертизы состояния магистралей. Впервые в программе выставки была развернута ярмарка вакансий.

Мониторинг состояния дорог в Казахстане с 2019 года осуществляет Национальный центр качества дорожных активов. Его 17 филиалов во всех регионах страны укомплектованы испытательными лабораториями, аккредитованными в соответствии с требованиями международных стандартов.

Немаловажен и тот факт, что национальный центр одним из первых в Казахстане прошел сертификационный аудит и получил сертификат соответствия международному стандарту «Система менеджмента противодействия коррупции» с областью применения при экспертизе качества работ и материалов.

Как сообщил в своем докладе заместитель генерального директора НЦКДА Арман Каирбеков, центром проведена оценка около 88 тыс. проб дорожно-строительных материалов, в среднем по 25 тыс. в год. Из них в пределах 21 тыс. (или каждая четвертая проба) оказались не соответствующими требованиям нормативной документации. 80% всех несоответствий пришлись на дороги местного значения.

– Национальный центр качества дорожных активов планомерно внедряет проекты в сфере цифровизации для обеспечения высокой эффективности и прозрачности всех бизнес-процессов предприятия, – подчеркнул Арман Каирбеков.

Во-первых, для повышения прозрачности и автоматизации процесса контроля разработана система KazRoadLab, в которой отображаются результаты лабораторных испытаний материалов, контрольно-измерительных мероприятий на объектах. Все работы производятся в электронном формате без применения бумажного носителя.

Благодаря внедрению функций прослеживаемости изменений и корректировок со стороны испытательной лаборатории минимизируются коррупционные риски. Также повышается ответственность сотрудников за легитимность проводимых ими испытаний, так как они каждый раз при входе в систему подтверж­дают свою личность с помощью ЭЦП, а GPS-привязка планшетов позволяет отследить точку отбора проб на участках.

В центре пошли дальше и решили усовершенствовать систему, запустив в Алматинской области тестовый вариант KazRoadLab, когда все параметры дорожных материалов при проведении испытаний автоматически заносятся в систему, и затем уже она самостоятельно формирует и выдает результат испытаний.

– Еще одним направлением нашей деятельности является ведомственная экспертиза технической документации для проведения работ по среднему ремонту автодорог. На сегодняшний день выдано более 1 000 заключений на проекты с общей протяженностью 18 тысяч километров, – сообщил замдиректора центра качества автодорог.

Здесь тоже все взаимодействие между заказчиком и исполнителем осуществляется в электронном формате. Разработан портал ведомственной экспертизы, который обеспечивает прозрачность, экономию времени и финансов. В последующем его планируется интегрировать с базой Госэкспертизы EPSD.

Также ежегодно национальный центр диагностирует участки, находящиеся на гарантии и содержании, паспортизирует автодороги, что позволяет определить их фактическое состояние и назначить ремонтные работы. Для исключения человеческого фактора при диагностике разработано программное обеспечение SRDS, которое представляет собой систему автоматического распознавания дефектов покрытия на основе искусственного интеллекта и сокращает обработку данных с четырех дней до четырех часов на участке протяженностью в 100 км. На программу получены авторские права, подписан договор о платном использовании SRDS в дорожных лабораториях Российской Федерации.

Продолжаются научные исследования. Совместно с «КаздорНИИ» по заданию Комитета автомобильных дорог проводятся исследования по распределению температуры и влажности в дорожной одежде и земляном полотне. В различных регионах Казахстана установлено 28 комплектов измерительных датчиков, по которым создана база данных об ежечасных изменениях.

Наполнение базы данных результатами мониторинга изменений температуры и влажности позволит пересмотреть и актуализировать нормативные документы по морозостойкости щебня и гравия, картам промерзания грунтов, определения расчетных максимальной и минимальной температур асфальтобетонных покрытий для более точного подбора битума в соответствии с реальными эксплуатационными температурами в регионах.

Одним из проблемных вопросов является качество применяемого дорожного битума. В прошлом году лабораториями центра испытано более 1 400 проб, из которых 300 признано не отвечающими нормативным требованиям.

Из испытанных в нынешнем году 900 проб не отвечающими нормам качества признано 232, или 26%.

– К сожалению, существующая методика проектирования не полностью учитывает реальные условия работы асфальтобетона в различных регионах. Как показывает зарубежный опыт, одним из основных способов повышения качества и долговечности асфальтобетонных покрытий является модификация битума полимерными материалами, которые позволяют снизить его старение, увеличить эксплуатационные свойства и срок службы автодорог, уменьшить темпы образования колейности, улучшить механические показатели при низких температурах, – подчерк­нул Арман Каирбеков.

Проблемы возникают из-за неправильного хранения полимер-модифицированных битумов, отсутствия специальных резервуаров и плавильных печей. К их производству не приспособлены асфальтобетонные заводы. Инженерные службы и подрядчики не имеют необходимой материальной оснащенности для надлежащего контроля качества.

Центр разработал и довел до всех заинтересованных организаций инструкцию по правильной транспортировке, хранению и применению полимер-битума. До конца года будут утверждены соответствующие рекомендации.

Кроме того, на базе центра качества в Караганде создана цент­ральная лаборатория по глубокому исследованию битумных и полимерно-модифицированных битумных вяжущих, которая оснащается современным оборудованием.

Совместно с научными сотрудниками Назарбаев Университета начата работа по изучению и внедрению технологии Суперпейв (Суперасфальт), которая позволит на порядок улучшить все прочностные характеристики асфальтобетона, увеличить срок его службы до 5–7 лет, межремонтный срок – до 16–20 лет и значительно снизить затраты на ремонт и содержание дорог.

С учеными Евразийского нацио­нального университета исследуются дефекты автомобильных дорог с цементобетонным покрытием, по результатам будут определены причины их появления и выработаны предложения по внесению изменений в нормативную документацию.

В ходе сессии выступили ученые и практики автодорожного строительства. Директор научно-исследовательского центра прикладной химии Карагандинского университета им. Е. Букетова Едиге Мустафин представил инновационную разработку научных технологий для улучшения качества автодорог с использованием современных модифицирующих и стабилизирующих добавок. Все составляющие компоненты имеют казахстанское содержание, подчеркнул он.

С предложениями по развитию и улучшению проектирования и строительства автодорог выступил технический директор ТОО «AsiaGeoCentre» Евгений Орлов, а также другие участники.