На Евровидении победила певица из Швеции

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Представительница Швеции певица Лорин стала победительницей 67-го международного музыкального конкурса "Евровидение", прошедшего в британском Ливерпуле, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Артистка набрала 583 балла с песней Tattoo.

Лорин вышла вперед с огромным отрывом благодаря голосованию жюри, набрав 340 баллов. В голосовании телезрителей артистка получила 243 пункта.

Второе место занял представитель Финляндии, рэпер Käärijä (настоящее имя Йэре Пеухенен), выступивший с композицией Cha Cha Cha. Käärijä заработал 150 баллов от жюри и 376 от телезрителей. Всего он набрал 526 баллов.

На третьей строчке оказалась израильская певица Ноа Кирель с 362 баллами. Она исполнила композицию Unicorn. Выступление артистки высоко оценило международное жюри — благодаря ему Израиль заработал 177 очков. В голосовании зрителей Кирель получила 185 баллов.

В топ-5 участников с наивысшим числом баллов также вошли представитель Италии Марко Менгони, выступивший с песней Due vite, и норвежская певица Алессандра с композицией Queen of Kings. Они набрали 350 и 268 баллов соответственно.

39-летняя Лорин Зинеб Нора Талхауи — уроженка Стокгольма c марокканско-берберскими корнями. В Швеции она стала известна благодаря участию в музыкальном состязании Idol в 2004 году, однако вскоре ушла из музыкальной индустрии, вернувшись лишь в 2011-м — тогда она выступила на конкурсе шведской песни Melodifestivalen.