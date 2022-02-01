На глазах у подростка убили мать и бабушку в Кокшетау, суд состоялся спустя 23 года
15 лет лишения свободы и 15 млн тенге компенсации морального вреда. Такой приговор за убийство двоих человек прозвучал в Акмолинской области в отношении скрывающегося 23 года от правосудия 51-летнего мужчины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Как сообщили в кокшетауском городском суде Акмолинской области, 30 июня 1997 года в Кокшетау в ходе возникшей ссоры подсудимый нанёс двум потерпевшим ранения ножом – одной семь ударов в область грудной клетки и головы, второй – пять ударов в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений женщины скончались, а виновный скрылся от следствия и суда и находился более 23 лет в розыске.
Мужчина был задержан лишь в декабре 2020 года на территории России. «Подсудимому предъявлено обвинение по пунктам «г», «з» части 1 статьи УК Казахской ССР (в редакции от 22 июля 1959 года), то есть умышленное убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, что предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет со ссылкой или без таковой или смертной казнью и относится по категории к тяжкому преступлению», – отметили в ведомстве.
В суде прокурор просил назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием его в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, взыскав моральный вред в 10 млн тенге.
Потерпевшие требовали назначить максимально строгое наказание, взыскав компенсацию морального вреда в сумме 23 млн тенге.
«Свидетельницей, видевшей убегающего с ножом в руках мужчину, стала маленькая девочка, которой на данный момент уже 37 лет. На тот момент у нее на глазах были убиты мать и бабушка», – пояснил судья Дидар Байниязов.
Подсудимый свою вину не признал и просил оправдать его.
«Учитывая, что совокупность представленных доказательств подтверждала вину подсудимого, приговором суда мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства двух лиц, совершенного с особой жестокостью. Ему назначено 15 лет реального лишения свободы, а также взыскана компенсация морального вреда в сумме 15 млн тенге. Судом виновному с учётом требований статьи 23 УК Казахской ССР (от 22 июля 1959 года) назначено максимально возможное наказание, поскольку, согласно уголовному закону, применяются нормы, действовавшие на момент совершения уголовного правонарушения», - пояснили в ведомстве.