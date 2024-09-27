Облицовочная плитка упала на голову женщины в Астане
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Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга
Сегодня, 27 сентября, бригадой скорой медицинской помощи в Многопрофильную городскую больницу №1 доставили женщину 1978 года рождения, на голову которой упала облицовочная плитка, передает корреспондент Kazpravda.kz
«После осмотра профильных врачей женщина с сотрясением головного мозга (ушиб мягких тканей теменной области) была госпитализирована. Текущее состояние среднее, стабильное», – рассказали в столичном управлении здравоохранения.
Местный паблик опубликовал фото с места происшествия.