На границе Индии и Пакистана продолжается стрельба

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Огонь открыли на линии контроля в Джамму и Кашмире

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обстрелу из стрелкового оружия и артиллерии подвергли всю территорию линии контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Ури и Ахноуа, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Пакистан в ночь на четверг открыл неспровоцированный огонь на линии контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом говорится в заявлении сухопутных сил Индии.

«В ночь с 7 на 8 мая посты пакистанской армии совершили неспровоцированный обстрел из стрелкового оружия и артиллерии по всей территории линии контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Ури и Ахноуа в Джамму и Кашмире», - заявили индийские военные, которых цитирует агентство ANI.

«Индийские сухопутные силы ответили пропорционально», - говорится в сообщении.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Нью-Дели и Исламабад ввели взаимные ограничительные меры, приостановили действие двусторонних соглашений и закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга.

В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники, более 70 террористов были ликвидированы, свыше 60 получили ранения. По данным ВС Пакистана, жертвами ударов стали 26 человек, 46 пострадали. После этого Исламабад закрыл на 48 часов свое воздушное пространство и нанес ответные удары. В результате на линии контроля в Джамму и Кашмире, по информации индийской стороны, погибли 15 человек, 48 получили ранения. 

Ранее премьер Индии отменил визиты в Европу. 

 

#Конфликт #Индия #Пакистан #Кашмир

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