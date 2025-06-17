На границе с КНР появится новая объездная дорога

Строительство,Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

Объездную автодорогу шириной 12 м построят для проезда крупногабаритных грузов весом более 100 тонн

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем Совета директоров бельгийской группы компаний Sarens Людо Саренсом. Они обсудили планы по строительству объездной дороги на пункте пропуска «Нур Жолы», рассмотрели перспективы расширения сотрудничества, в том числе в сфере машиностроения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Проект нацелен на повышение пропускной способности приграничной инфраструктуры и снижение нагрузки на действующие транспортные потоки. Планируется строительство объездной автодороги протяженностью 3,2 км и шириной 12 м для проезда крупногабаритных грузов весом более 100 тонн, а также парковочные зоны для транспортных средств площадью 81,6 га.

Дополнительно предусмотрено возведение автодорожного моста, установка соответствующей инфраструктуры. Все объекты будут построены за счет частных инвестиций компании, общий объем которых составит порядка $50 млн.

Олжас Бектенов подчеркнул важность проекта для развития транспортной логистики, торговли и транзитного потенциала Казахстана в соответствии с поставленными Главой государства задачами. Отмечены возможности дальнейшего взаимодействия в сфере машиностроения с высоким уровнем локализации с учетом опыта и компетенций компании Sarens.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в реализации проекта по строительству объездной дороги, а также выразили готовность к расширению сотрудничества.

Премьер-министр поручил ответственным госорганам оказать необходимое содействие для своевременной реализации проекта.

#граница #КНР #дорога #Sarens

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