На конкурсе "Мисс Вселенная" победила представительница Никарагуа

Lifestyle
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Вице-мисс стала участница из Таиланда, передает Kazpravda.kz

Фото: Vanidades

Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная", финал которого прошел в субботу вечером в Сальвадоре, сообщает ТАСС.

Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд.

Конкурс "Мисс Вселенная" в 2024 году пройдет в Мексике.

"Мисс Вселенная" - ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. В этом году в состязании принимали участие девушки из более чем 80 стран.

#конкурс красоты #Мисс Вселенная

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