На левобережье Астаны демонтировали 32 торговых киоска

Их владельцы нарушили земельное законодательство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

Чаще всего в районе незаконно устанавливают торговые павильоны по продаже мяса, овощей, еды быстрого приготовления, шиномонтажные. Такие строения не только нарушают земельное законодательство, но и приносят неудобства жителям. Зачастую они не соответствуют санитарным нормам и нарушают архитектурный облик города.

В 2024 году специалисты акимата района Есиль выявили 32 незаконных объекта, расположенных на госучастках. До конца года все они были демонтированы.

«Акимат района Есиль системно работает над предотвращением самозахвата и созданием благоприятных условий для предпринимателей в рамках закона. Наша главная задача – навести порядок в земельных отношениях и сформировать комфортный и современный облик города. Тем не менее некоторые предприниматели совершают нарушения по незнанию. В таких случаях им назначаются штрафы, а также проводятся разъяснительные работы по вопросам легализации участка», – отметила советник акима столичного района Есиль Куралай Слямбекова.

Владельцам незаконных строений выдается предписание об их добровольном демонтаже, а в случае невыполнения требования наносятся соответствующие меры – вплоть до принудительного вывоза.

За самовольный захват государственных земельных участков нарушителям грозит наказание в виде штрафа для физических лиц – 75 МРП, для субъектов малого предпринимательства – 100 МРП, для крупных предприятий – 700 МРП.

Предпринимателям, планирующим установку торгового павильона, необходимо заранее получить соответствующие разрешительные документы, обратившись в АО «СПК Astana».