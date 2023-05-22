На минувшей неделе восемь казахстанских клубов провели первые поединки в рамках розыгрыша 1⁄4 финала второго по значимости футбольного трофея республики
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Аскар Султан
В столице «Астана» принимала на своем поле единственного представителя Первой лиги (остальные семь представляют Премьер-лигу), оставшегося в этом турнире, – туркестанский «Туран» и добилась победы с сухим счетом 2:0. Оба гола в составе дружины из главного города страны забил экс-игрок молодежных сборных Казахстана до 19 и 21 года – нападающий Владислав Прокопенко (26-я и 39-я минуты).