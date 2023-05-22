На минувшей неделе восемь казахстанских клубов провели первые поединки в рамках розыгрыша 1⁄4 финала второго по значимости футбольного трофея республики

Спорт
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Аскар Султан

В столице «Астана» принимала на своем поле единственного представителя Первой лиги (остальные семь представляют Премьер-лигу), оставшегося в этом турнире, – туркестанский «Туран» и добилась победы с сухим счетом 2:0. Оба гола в составе дружины из главного города страны забил экс-игрок молодежных сборных Казах­стана до 19 и 21 года – нападающий Владислав Прокопенко (26-я и 39-я минуты).

фото ФК «Тобол»

Стоит отметить, что на эту игру столичная команда не стала выставлять основной состав и тем не менее справилась с соперником довольно уверенно.

А вот несколько неожиданный результат был зафиксирован в Алматы, где местный «Кайрат» принимал «Атырау» и завершил встречу вничью со счетом 1:1. Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте благодаря усилиям Вячеслава Швырева, который посвятил свой гол одноклубнику Арсену Буранчиеву, получившему очень серьезную травму в предыдущем матче в рамках регулярного первенства против «Актобе». Кстати, вся команда в этот день вышла на поле в футболках с изображением Арсена.

Кайратовцы вполне могли и победить, но на 79-й минуте у них случился автогол в исполнении Артура Шушеначева.

В Костанае местный «Тобол» одержал победу над карагандинским «Шахтером» со счетом 2:0. Первый гол у хозяев поля на 48-й минуте забил игрок сборной Узбекистана Игорь Сергеев, а на 87-й отличился воспитанник восточно-казахстанской школы футбола Ислам Чесноков.

Еще один счет 2:0 был зафиксирован в Шымкенте. И вновь победили хозяева поля. Местный «Ордабасы» выиграл у петропавловского «Кызылжара». Стоит отметить, что в данное время клуб, представляющий Северо-Казахстанскую область, уже долгое время является лидером регулярного первенства среди команд Премьер-лиги.

Шымкентцы долго не могли взломать оборону гостей. Первым это сделал на 74-й минуте капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген, которого весь футбольный мир теперь знает по его невероятному недавнему голу в ворота национальной команды Дании. А еще один мяч в ворота соперника уже на 78-й минуте отправил белорусский легионер Всеволод Садовский.

Ответные поединки в этих четырех парах пройдут 7 июля.

#Астана #Спорт #футбол #РК #Первая лига #Туран

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