На невозможность получения инвестсубсидий жалуются тепличники Казахстана

Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Жумангарин пообещал им рассмотреть все поднятые вопросы для принятия соответствующих решений

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Серик Жумангарин обсудил актуальные проблемные вопросы с владельцами и работниками тепличных хозяйств Сарыагашского района Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В регионе расположено более 70% площадей всех теплиц Казахстана. В начале мая производители тепличной клубники подняли проблему обилия импортной и более дешевой ягоды на рынках страны, из-за чего они вынуждены терпеть убытки. В Тегисшильском сельском округе Серик Жумангарин встретился с местными тепличниками, чтобы выслушать проблемы аграриев.

Глава крестьянского хозяйства «Абдураман» Аширафи Шимбергенов вложил 300 млн тенге инвестиций в проект по выращиванию клубники на открытом и в закрытом грунте общей площадью 33 га. Теплица построена по южно-корейской технологии на участке размером 5,5 га. Особенность технологии – использование солнечного света и утепление специальным покрытием, благодаря которым строительство и производство тепличных культур обходится в 3 раза дешевле, чем в обычных промышленных теплицах. Внешние источники тепла нужны в минимальном объеме. Для тепличных хозяйств, у которых отопление зимой занимает до 70% от всех расходов, это очень существенная экономия.

Как рассказывает Шимбергенов, в Китае и Корее эта технология используется повсеместно, удешевляя производство томатов, огурцов и других тепличных культур. Ее можно применять и при низких температурах. В будущем глава крестьянского хозяйства планирует начать экспорт казахстанской клубники.

На встрече с вице-премьером руководитель КХ отметил, что не может получить инвестсубсидии на расширение производства. Его поддержали и другие тепличники, подчеркнув, что эта форма господдержки для них недоступна. Со своей стороны председатель Ассоциации тепличных хозяйств Данияр Калтаев отметил, что нынешние тепличники уже не те, что прежде, когда риск лишиться урожая из-за непогоды был очень высок.

«Тепличники внедряют новые технологии, стандарты, расширяют производства. Мы сейчас вместе готовим концепцию развития тепличных хозяйств страны. Но есть проблема, которая повторяется из года в год, – рынок сбыта. Как только мы начинаем собирать урожай, падает цена. А мы уже вскоре будем готовы покрыть в сезон всю потребность Казахстана по огурцам. Нам нужно всего 2-3 месяца, чтобы сбыть урожай в полном объеме, без наплыва на рынок тепличных овощей и ягод из соседних стран», — рассказал Данияр Калтаев.

Серик Жумангарин дал обещание рассмотреть все поднятые вопросы с заинтересованными госорганами для принятия соответствующих решений. 

#регионы #фермеры #Жумангарин #теплицы #инвестсубсидии

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