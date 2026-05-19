Судьбоносное решение

Знаю: привести личный пример для аргументации – нескромно. Но рискну. Начну с печального. Отец мой умер рано – в 40 лет. Это случилось в 1964 году. Я учился в шестом классе. По этой причине не смог, вернее не успел перенять многое у отца. Больших способностей был человек. Например, мог вмиг, на память умножить трехзначные цифры. Кстати, математические качества отца были переданы старшему брату, окончившему школу с золотой медалью.

Отец много читал. Помню, он был единственным в нашем ауле, кто выписывал собрания сочинений классиков. Писал. Рисовал. У нас дома была солидная (естественно, по сельским меркам) личная библиотека. Я успел перенять у отца одно очень ценное качество – любовь к чтению. Всю жизнь читаю. Всем, чего достиг в плане самообразования, обязан в первую очередь книгам.

С большим удовлетворением и огромной радостью воспринял Указ Президента от 16 мая 2026 года

«О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Документ чрезвычайно важен для развития общества. Конечно, правильно сказано: новый указ определяет развитие культуры чтения и формирование читающей нации в качестве приоритетного направления государственной политики в сферах культуры, образования и инноваций. Документ акцентирует внимание на создании современной читательской инфраструктуры, поддержке отечест­венных авторов, стимулировании издательского дела и активной популяризации национального литературного наследия как внутри страны, так и за рубежом.

Вместе с тем подчеркиваю: указ имеет большое стратегическое значение для всех сторон жизни страны. Это не просто документ о книгах и библио­теках. Речь идет о государственной программе по укреплению интеллектуального потенциала страны.

Банально писать о том, что чтение расширяет память, улучшает концентрацию внимания, увеличивает словарный запас. В век прагматизма можно и нужно акцентировать: чтение формирует аналитическое мышление, развивает когнитивные способности, проще говоря, делает человека конкурентоспособным. Следовательно, читающая нация – конкурентоспособная нация.

«Культура чтения как общепризнанный показатель высокого качества нации должна оставаться неотъемлемой частью поведенческого кода нашего народа в условиях тотальной цифровизации и доминирования искусственного интеллекта», – написал Касым-Жомарт Токаев, анонсируя указ. То есть Главой государства ставится задача создания условий для формирования читающей, интеллектуальной нации. Сильной нации, по всем параметрам. Если мы выбираем путь знаний, культуры, то чтение должно стать нашей национальной идеей. В эти дни правильно пишут о том, что многие страны – Япония, Финляндия, Южная Корея, Германия, – достигшие высокого уровня развития, уделяли особое внимание чтению и образованию.

Многое предусмотрено в указе. Он определяет приоритетными направлениями государственной политики в сферах культуры, образования и инноваций такие, как развитие культуры чтения и формирование читающей нации, развитие современной читательской инфраструктуры – создание библиотек нового формата, общественных пространств с широким применением цифровых инструментов. Подразумевается поддержка отечественных писателей и поэтов, чьи произведения способствуют воспитанию молодого поколения в духе ключевых принципов и положений Конституции; стимулирование полезной для государства деятельности издателей и распространителей книжной продукции; популяризация национального литературного наследия в стране и за рубежом.

А ведь есть за что тревожиться! Действительно, есть необходимость поднятия культуры чтения на уровень национальной политики.

Ранее СМИ писали, что Казахстан оказался в числе стран, где книги читают меньше всего. В 2024 году казахстанцы в среднем прочли всего 2,77 книги за год – это 95-е место из 102. Опрос охватил 6,5 млн респондентов по всему миру. Казах­стан уступил не только США, Индии и России, но и соседним странам Центральной Азии. В Таджикистане прочитали 4,01 книги, в Кыргызстане – 3,96, в Туркменистане – 3,18. Конечно, стоит вдумчиво проверять методологию подобных опросов, но повод для беспокойства есть.

В этом плане заслуживает всяческого одобрения деятельность общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация». Недавно нас, группу писателей и журналистов, подробно ознакомили с интеллектуально-просветительскими инициа­тивами данного фонда. Рассказали о том, что на пилотном этапе проект охватил Карагандинскую и Костанайскую области, а также город Шымкент, объединив школьников, студентов, педагогов, государственных служащих и целые семьи вокруг идеи чтения как основы личностного роста и культуры знаний. В рамках проекта действуют направления «Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий университет», «Читающая династия» и «Читающий государственный служащий».

«Этот указ – государственный сигнал о том, каким Казахстан хочет видеть свое будущее. Читающая нация – это общество, способное глубоко мыслить, принимать зрелые решения и создавать собственные смыслы. Особенно важно, что инициатива ориентирована на каждого гражданина – от школьника до государственного служащего», – отмечает председатель фонда Бакытжан Турлыбеков.

Кстати, о госслужащих... Что и говорить, если даже государственные служащие утеряли навык чтения, в том числе газет. Многим уже тяжело даются большие тексты. Именно о них говорил Касым-Жомарт Токаев: «Под влия­нием Интернета сложно стало читать длинные тексты, тем более появилась возможность прослушивать содержание книг и статей, но это не красит госслужащих. Надо читать, иначе, дойдя до пенсионного возраста, можно утратить когнитивные способности». Можно бы обсудить целесообразность организации подписки на периодическую печать хотя бы в государственных учреждениях. То, что предложение директора школы учителю выписать газету или журнал является нарушением демократии, основополагающих человеческих прав, мы уже знаем.

Как и ожидалось, указ вы­звал широкий общественный резонанс. Ограничимся одним высказыванием. Депутат Алматинского областного маслихата, предприниматель Сергей Горяной пишет: «Речь идет о качестве человеческого капитала, уровне мышления общества и воспитании подрастающего поколения. В последние годы мы все чаще сталкиваемся с тем, что большое количество информации потребляется быстро и поверх­ностно. В таких условиях особенно важно сохранить интерес к книге, вдумчивому чтению, к литературе, которая формирует мировоззрение, развивает критическое мышление и помогает человеку лучше понимать общество и самого себя».

Хорошо сказано: лучше понимать общество и самого себя. С этого все и начинается.