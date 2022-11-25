На одном языке со зрителем

Попасть на их спектакли хотели многие – директор театра Дунай Еспаев не скрывает гордости и радости за такое внимание к дея­тельности театра.

– Вот буквально вчера: звонок, время на часах 23.15. «Можно к вам завтра на сказку попасть?» Да пожалуйста! Всем рады, в любое время! Мы на связи со зрителями 24\7, – Дунай Амандыкович соглашается побеседовать до начала завершающего гастроли спектак­ля – дают «Ревизора».

В фойе театра «Жастар» полно молодежи, как всегда – аншлаг.

– Я в этот раз решил рискнуть и использовать каникулярное время в школе. Обычно такое не прак­тикуется: собрать школьников, студентов в театр во внеурочное время почти невозможно. Мы же решили попробовать и не прогадали! Отправил менеджеров, они сработали на «отлично» за неделю, за что спасибо им большое – у нас везде были аншлаги! И не просто полные залы, а залы, полные счастливых людей: у меня привычка в конце каждого спектакля снимать на видео зал, и сразу видно – все впечатлены увиденным на сцене, – руководитель театра, безусловно, доволен гастролями.

Довольны и зрители: в столицу артисты театра им. Станиславского приезжают не впервые, они еще и большие друзья с нашими «горьковцами». А потому карагандинцев любят и ждут.

– Делить нам с другими театрами нечего, приезжаем с удовольствием, наша общая задача – приносить радость, разговаривать с публикой на ее же языке. Ведь это главное для зрителя: понимать, что со сцены говорят о его же проблемах, на это можно взглянуть как бы со стороны и можно уже дома, после спектакля, обсудить увиденное, – рассуждает Дунай Амандыкович. – Удивительное, знаете ли, дело: пандемия сыграла нам на руку – пополнились ряды наших театральных поклонников. Как так вышло? Поначалу, как вы помните, все подвисли на соцсетях, а потом как будто кто-то случайно нажал на кнопку театра, и пошло-поехало: из онлайна к нам многие перешли в офлайн.

Говоря о пандемии (наверное, еще долго ни одна беседа, не только с людьми искусства, не будет обходиться без отсылки к этому непростому времени), Дунай Еспаев подмечает: театры стали более чуткими к своему зрителю, научились дорожить своим временем. И по-хорошему сравнивает актерскую профессию с болезнью: творческих то бросает в жар, то в холод – страсти кипят без конца.

– Почему выбрали именно эти спектакли для гастролей? Оценили: что будет интересно местному зрителю и что сейчас не идет в театрах гастрольных городов? Понятно, что классика пользуется безусловным спросом всегда. Вот, к примеру, «Ревизор». Не могу сказать, что в постановке есть новаторские решения, это просто очень крепкая, качественная постановка. Хотя «фишка» есть: в самом конце на сцене появляется тень писателя – Николая Васильевича Гоголя. К слову, за этот прием нас отметили на одном из российских фестивалей, оценив наше бережное отношение к личности писателя и его творению.

«Навстречу мечте» – это один из самых кассовых спектаклей. Он неоднозначный – про детдомовцев, не все сразу понимают и принимают. Но наши артисты играют с такой самоотдачей, так пропускают эту историю через свои души, что постановка пользуется огромным успехом.

«Старший сын» – наше первое сотрудничество с петербургским театром Комиссаржевской и режиссером Леонидом Алимовым. Изначально это комедия, но поставили ее в драматическом жанре. Ведь что такое драма? Это микс всех жанров. А еще привезли три сказки – на восточную тему, на тему любви к животным и интерактивный спектакль. Думаю, ответили на все запросы, – улыбается Дунай Амандыкович.

Стоит отметить, что репертуар у карагандинского драмтеатра очень богатый и разнообразный, что безусловный показатель – театр живой! Причем во всех смыс­лах: труппа не привязана к одному – главному – режиссеру (его в театре Станиславского просто нет!), открыта к сотрудничеству и каждый раз – новому опыту.

– Мы за сезон успеваем поработать с 6–7 разными режиссерами. В театре действительно может и не быть штатного режиссера, и нет опасности стать рабами одного человека. В нашем случае артисты как на иголочках – ждут новых эмоций, готовы пробовать «на вкус» разные режиссерские школы. Мы работали с режиссерами из совершенно разных стран, впереди коллаборации с итальянским, английским специалистами. Это освоение новых категорий, да к тому же и практика иностранного языка. Сплошные плюсы, как видите, – разъясняет директор театра.

Нет в театре и дефицита кадров – в этом году все вакансии закрыли выпускники карагандинского колледжа им. Таттимбета, принимавшие участие в спектаклях театра уже с третьего курса и впитавшие особенности внутреннего языка и стилистики.

Впереди у театра – новогодняя постановка, и год закрыт с перевыполнением плана, говорит Дунай Амандыкович. После – премьера комедии и планы сделать уклон на комедийный жанр на сезон. А еще гастроли – в Грузию, Латвию, Россию, Турцию.

– Чего не хватает? Не хватает фестиваля на основе театра имени Станиславского, потому что концепция нашего оргкомитета в корне отличается от республиканских театров. Задумка: у нас будет шесть дней театрального праздника, всем предложим просто общаться, участвовать в мастер-классах, с листа читать. Четыре года продвигаю эту идею, пока не поддерживают, но, думаю, все получится, – уверен Дунай Еспаев.