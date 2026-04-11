В ДП Алматы привлекли к административной ответственности так называемого «устаз» Нуржана Смагулова за распространение материалов, оскорбляющих граждан, сообщает Kazpravda.kz

Смагулов, позиционирующий себя в качестве религиозного «устаза», разместил в социальной сети Instagram видеоматериалы с высказываниями, содержащими признаки оскорбления граждан, в частности, сравнивая их с «коровами».

«По данному факту сотрудниками полиции был составлен административный протокол по подпункту 3) пункта 1 статьи 490 Кодекса РК об административных правонарушениях. По решению суда он признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 108 125 тенге», – проинформировали в правоохранительных органах.

Там же напомнили о важности соблюдения законодательства РК, а также уважительном отношении к убеждениям и мировоззрению других граждан.