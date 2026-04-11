Скорость, выносливость и дань традициям
На городском ипподроме Кызылорды прошел I отборочный этап чемпионата страны, собравший около 150 наездников. Это были не просто скачки, а настоящий экзамен на выносливость для коней и на мужество – для всадников. Награды разыграли в пяти дисциплинах: құнан бәйге, топ бәйге, аламан бәйге, а также в специальных заездах для лошадей, выведенных в Казахстане, – қолтума құнан бәйге и қолтума аламан бәйге. Поддержка выращенных в стране скакунов – верный ход организаторов для увеличения популяции наших уникальных пород.