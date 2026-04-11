Скорость, выносливость и дань традициям

Спорт
6
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

На городском ипподроме Кызыл­орды прошел I отборочный этап чемпионата страны, собравший около 150 наездников. Это были не просто скачки, а настоящий экзамен на выносливость для коней и на мужество – для всадников. Награды разыграли в пяти дисциплинах: құнан бәйге, топ бәйге, аламан бәйге, а также в специальных заездах для лошадей, выведенных в Казахстане, – қолтума құнан бәйге и қолтума аламан бәйге. Поддержка выращенных в стране скакунов – верный ход организаторов для увеличения популяции наших уникальных пород.

фото Нурай Акжигитовой

Открытие и церемонию награждения победителей чемпионата провели замес­титель акима области Ардак Зебешев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Руслан Есеналин, вице-президент Федерации байге РК Мурат Осербаев и другие. В своих выступ­лениях они выразили благодарность всем наездникам, хозяевам и тренерам лошадей за участие и отметили, что у казахов лошадь всегда считается признаком благородства. Скачки – это основной национальный вид спорта, традиции которого корнями уходят в глубь веков.

По итогам данного отборочного этапа в следующий раунд соревнований путевки получили по пять лучших наездников в каждой из дисциплин.

В частности, в заезде на 7 км среди 11 доморощенных жеребцов (қолтума құнан бәйге) во второй раунд квалифицировались (соответственно местам): скакун Байгасыр (всадник – Нурсултан Ержан, владелец – Абдимажит Сыздыкбеков, Шымкент), Суықтөбе (Адильжан Асхатулы, Димаш Умбетов, Алматинская область), Қызғалдақ (Избасар Мелис, династия Дуйсегул, Жамбылская область), Күнқуар (Хамза Амангелды, Канат Абдрахманов, Талдыкорган), Карамель (Ерсултан Кумисбек, Мурат Бакыт, Жамбылская область).

В скачках на 7 км в құнан бәйге из 18 скакунов лучшее время показали: Қарақат (Бакытбек, КХ «Мадина», область Жетысу), Бақ (Дамир Асылкул, Арыстан Кудебаев), Сүлікқара (Тилек Алишер, Шалкар Кененбай, обе лошади – Алматинская область), Еркеторы (Мырзагали Нургали, Ауесбек Султанбеков, Жамбылская область), Лашын (Санжар Нартайулы, Марат Калиев, Кызылординская область).

В топ бәйге на 12 км из 24 лошадей путевок удостоились: Орда (Турганбек Абзал, Алтынбай Касым, Алматинская область), Айша (Нурасыл Бакытжан­улы, Жасыбай Ныгманов, Павлодарская область), Бозбиік (Сержан Бактыбай, Сапаргали Сатпаев), Мархаба (Темирлан Айдарханов, Бакытжан Тулебеков, обе – Алматинская область), Каранар (Мейир Даулетбай, Эрик Токаев, Жамбылская область).

В аламан бәйге на 18 км среди 11 доморощенных лошадей первенствовали: Шалкиіз (Мерей Гарипуллин, Назар Алтынбай, Алматинская область), Тас­кын (Анур Ахмет, Мурат Осербаев, Жамбылская область), Маржан (Ержан Нурсултан, Тастан Жанысбаев, Алматинская область), Жасыбай (Абзал Турганбек, Емберген Куантаев, Павлодарская область), Нарқасқа (Сералы Амир, Альтаир Кымбат, область Абай).

В традиционном виде аламан бәйге первыми пересекли финишную черту: Найза (Сайлау Нурсилам, Нурлан Шарипов, Жамбылская область), Шалқұйрық (Абзал Турганбек, Касым Алтынбай, Алматинская область), Аврора (Избасар Мелис, Нурлан Шарипов, Жамбылская область), Избасар (Хамза Амангелды, Канат Абдрахманов, область Жетысу) и Салауат (Нурсултан Ержан, Абдимажит Сыздыкбеков, Шымкент).

Отметим, что сегодня в Приаралье национальными видами спорта систематически занимаются около 30 тыс. человек, участвуя в республиканских и международных соревнованиях. В частности, по теңге ілу, аударыспақ, байге, традиционной стрельбе из лука, жамбы ату, жекпе-жек, кокпару, алыш курес, асык ату, қазақ күресі, құсбегілік и тоғызқұмалақ.

