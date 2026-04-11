На субботник как на праздник

– Мы с детьми пришли убрать территорию возле школы, – улыбается Елена, держа в руках мешок с мусором. – Сначала думала, что это просто уборка, но, когда вокруг столько людей, становится радостно. Это как маленький праздник!

На аллеях парка активисты собирали прошлогодние листья, возле домов культуры подростки подметали дорожки.

Работы по благоустройству продолжатся в рамках трехмесячника: в планах – посадка 35,5 тыс. деревьев и 13 тыс. кустарников, очистка около 90 тыс. дворов и благоустройство 70 зон отдыха. В Петропавловске машины моют дороги.

– Я люблю такие дни, когда видишь, что твои руки и твоя команда реально де­лают город лучше, – говорит волонтер Айбек.

Субботник показал, что забота о городе способна объединять поколения и создавать настоящую общ­ность жителей, которые не ждут, пока кто-то другой наведет порядок. Они делают это сами.