Стартовал проект Ondeu

Как было объявлено в ходе церемонии закладки памятной капсулы под фундамент объекта, ежегодно комплекс после ввода в эксплуатацию станет в состоянии сортировать до 450 тыс. тонн мусора и перерабатывать свыше 14 тыс. тонн вторсырья.

На предприятии планируется создание до 300 рабочих мест. По информации инвесторов, представителей ТОО «KazWasteConversion», стоимость проекта составляет 15 млрд тенге. Мусороперерабатывающий комплекс разместится на площади 5 га. Сортировка отходов будет вестись с применением автоматизированных технологий китайской компании Suzhou JONO. В том числе – интеллектуальная сортировка, механическое дробление и биологическая обработка сырья.

На выходе планируется фракционно получать четыре вида материалов – стекло, бумагу, пластик и металл. Неперерабатываемые отходы направят на выпуск альтернативного топлива RDF, что позволит вовлечь их в экономический оборот. Вторым этапом экокластера Ondeu станет проект Bottle to Bottle, предусматривающий глубокую переработку пластика объе­мом свыше трех тысяч тонн.

Хорошим подспорьем для инвесторов служит расположенный близ села Айтей санитарный полигон, находящийся к тому же под их управлением. Ежедневно сюда из Алматы доставляется до 10 тыс. кубометров бытовых отходов. Иначе говоря, необходимое сырье всегда рядом в любом количестве.

Ввод в эксплуатацию завода намечается к концу 2027 года. По оценкам экспертов, осуществление проекта позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе, в частности, сократить число стихийных свалок.

К слову, проблема утилизации бытовых и промышленных отходов остается в Алматинской области одной из самых острых. Согласно статистическим данным, ежегодно на территории региона образуется около 450 тыс. тонн ТБО. Еще свыше 500 тыс. тонн «поставляет» Алматы. Значительная доля этого объема – почти 80% – гниет без всякой переработки на мусорных полигонах и стихийных свалках.

Вот почему представители местных властей приветствуют строительство мусороперерабатывающих предприятий.