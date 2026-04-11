И станут ровными дороги

Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В нынешнем году в регионе планируется выполнить значительный объем работ по ремонту автомобильных дорог. Обновление дорожной инфраструктуры затронет как трассы местного значения, так и проезжую часть сельских улиц.

фото автора

Как сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мурат Саурыков, в регионе подготовлен масштабный план мероприятий, направленных на улучшение состояния дорожной сети и повышение безо­пасности движения. На ремонт автодорог местного значения, а также улиц городов и сел предусмотрено финансирование в сумме 21,3 млрд тенге. Эти средства позволят осуществить 76 проектов.

Значительная часть работ будет связана с обновлением и модернизацией существующей инфраструктуры. В частности, в течение года планируется строительство двух мостов и трех железнодорожных переездов, что позволит улучшить транспортную связанность и повысить уровень безопасности на наиболее загруженных участках. Кроме того, предусмот­рена реконструкция 7,6 км улично-дорожной сети, где асфальтовое покрытие намечено полностью обновить с учетом современных требований к качеству и долговечности.

Еще 167,6 км дорог планируется охватить средним ремонтом, который включает восстановление дорожного покрытия, укреп­ление основания и улучшение эксплуатационных характерис­тик автотрасс.

Работы будут проводиться на дорогах разных уровней. Так, 26,2 км составят дорожные участки областного значения, еще 20,1 км – районного уровня. Основная часть – 128,9 км – придется на улицы населенных пунктов.

На текущий ремонт и содержание местных автодорог и поселковых улиц нынче дополнительно выделено 3,2 млрд тенге. Эти средства пойдут на ликвидацию дефектов дорожного покрытия, ямочный ремонт, содержание обочин, дорожных знаков и другие расходы.

Местные власти считают, что завершение запланированных проектов позволит значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры, повысить комфорт и безопасность движения, а также обеспечить более удобное транспортное сообщение между населенными пунктами области.

#дороги #ремонт #инфраструктура #автодороги

