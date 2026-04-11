Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток

В Кызылорде введена в строй новая теплоэлектроцентраль, запущены в работу четыре водогрейных котла.

фото Багдата Есжанова

Как сообщил помощник директора предприятия Камал Мадатов, проект находится на завершающей стадии реализации. В настоящее время осуществляется выработка электроэнергии, идет подготовка к запуску паровой турбины мощностью 95 МВт. Монтаж и пусконаладочные работы проходят строго по графику.

На полную мощность объект, к работам на котором привлечены 400 рабочих и специалистов, выйдет уже через месяц. Тогда новая теплоэлектроцент­раль, построенная по поручению Главы государства в целях устранения дефицита электроэнергии в южных регионах страны, будет генерировать 240 МВт электричества и 277 Гкал теп­ловой энергии.

Учитывая нынешнее потребление электроэнергии в области в объеме, достигающем 220 МВт, регион превратится из энергетического потребителя в поставщика.

Инвестором проекта стоимостью 215 млрд тенге выступила турецкая компания Aksa Energy. ТЭЦ оснащена двумя газотурбинными установками мощностью по 176 МВт каждая (General Electric, США), паровой турбиной в 95 МВт (Doosan Skoda, Чехия), двумя паровыми котлами производительнос­тью по 120 тонн пара в час (AC Boilers, Италия) и четырьмя водогрейными котлами тепловой производительностью по 150 Гкал·ч (Mimsan, Турция).

По информации областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, действующая старая ТЭЦ была введена в эксплуатацию еще в союзную бытность – в 1964 году – и функционировала с двумя котлами и одним турбогенератором. Вырабатывая 67 МВт электроэнергии, теплоэлектроцентраль обеспечивала лишь треть потребления электроэнергии в области.

– Строительство новой ТЭЦ началось в 2024 году, – сообщил заместитель руководителя управления Тахир Надирбек. – В соответствии с условиями инвес­тиционного соглашения ввод станции в эксплуа­тацию был запланирован на август 2026 года. При организационном содействии акимата области строительство этого объекта энергетики было завершено досрочно, с надлежащим качеством.

Проект придаст значительный импульс развитию промышленности регио­на. На новой ТЭЦ внедрены передовые технологии. В результате современная станция превосходит устаревшие аналоги по ряду показателей. К примеру, новая станция будет потреблять природный газ в объеме в два раза меньше. Также она имеет способность в течение 20 минут гибко изменять нагрузку с 50 до 240 МВт, оперативно увеличивая или снижая мощность, что важно для обеспечения устойчивости энергосис­темы южных регионов.

Кроме того, ТЭЦ обладает возможностью повышать максимальную сетевую температуру с 95 до 130 °С, а также увеличивать коэффициент полезного действия водогрейных котлов на 30% за счет снижения тепловых потерь.

При авариях или резких колебаниях напряжения в магист­ральных сетях станция может работать автономно, что обеспечивает ее технологическую устойчивость.