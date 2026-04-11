Как «Аладдин» покорил сердца школьников

Сказка Бекзатхана Шолпанкула «Аладдин» в постановке Бауыржана Манатбекулы превратила обычный будний день для маленьких зрителей в калейдоскоп восточных красок, чудес и искреннего детского восторга. А все оттого, что режиссер Бауыржан Манатбекулы выбрал смелую и выигрышную тактику – игровой театр. Граница между сценой и залом стерлась в тот момент, когда Джинн начал напрямую общаться с юными зрителями. Дети не просто смотрели историю, они стали ее участниками, помогая героям преодолевать трудности и искренне негодуя из-за козней злодеев.

Визуальное решение спектакля поражало: яркие костюмы, выразительная пластика актеров и та самая «ламповая» магия, которая заставила даже скептичных семиклассников поверить в чудо. Павлодарская труппа привезла в Талдыкорган не просто постановку, а праздник, показав, что для настоящих эмоций не нужны миллионные бюджеты – достаточно таланта и честности перед зрителем.

Реакция зала была единодушной. Школьники Талдыкоргана, заполнившие зал до отказа, не скрывали эмоций.

– Это было просто нереально! Ставлю 10 из 10! – выражает свой восторг ученик одной из городских школ Нурлан Абасаров.

Педагоги также отметили глубину постановки, которая преподает важные моральные уроки.

– Постановка несет в себе огромный воспитательный аспект. Через историю Аладдина дети видят, что истинное счастье приносят не горы золота или магическая сила, а верность друзьям, чистота серд­ца и честность. Это те ценности, которые мы стараемся прививать в школе, и театр – наш союзник в этом деле, – говорит педагог школы № 6 им. А. С. Макаренко Жазира Турлыбаева.

Талдыкорганцы прощались с полюбившейся им труппой бурными аплодисментами, надеясь, что магический ковер-самолет театра им. Ж. Аймаутова еще не раз совершит посадку на земле Жетысу.