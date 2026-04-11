Укрепление координации и взаимодействия

Ануар Калмыков

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев в Москве принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

– В этом году исполняется 35 лет учреждению СНГ и подписанию Алматинской декларации, и сегодня можно уверенно констатировать, что благодаря принятию этого документа в нашем регионе была сформирована принципиально новая парадигма мира, сотрудничества и добрососедства, – заявил глава МИД Казахстана, выступая на встрече.

Министр также подчеркнул, что на фоне сложной геополитической обстановки на пространстве СНГ сохраняется атмосфера стабильности и сотрудничества. Последовательное расширение торговли, развитие кооперации и транспортной взаимосвязанности позволяют нивелировать внешние шоки и формировать новые источники роста.

– Дальнейшее укрепление координации и взаимодействия в рамках СНГ отвечает нашим коренным интересам и выступает важным фактором обеспечения устойчивого развития государств Содружества, – добавил он.

Ермек Кошербаев изложил позицию Казахстана по различным аспектам сотрудничества в рамках СНГ, выдвинул ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие организации.

В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также состояние и перспективы взаимодействия государств – участников Содружества. Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-­экономического и международного сотрудничества, активизации взаимодействия в цифровой и транс­портно-транзитной сферах.

Как отмечается в сообщении МИД РК, по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств согласовали ряд документов по вопросам социального развития и качества жизни, возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, а также в сфере образования и просве­тительской деятельности. Также были приняты совместные заявления по ситуации на Ближнем Востоке и по случаю 65-летия первого полета человека в космос.

Стороны подтвердили нацеленность на развитие взаимодействия в рамках СНГ и дальнейшее укреп­ление многогранного потенциала организации.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел состоится в Туркменистане в октябре 2026 года.

