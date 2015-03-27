На одной из улиц Павлодара задержали мужчину с ружьем Происшествия 1136

В Павлодаре задержан молодой мужчина, разгуливавший по улице с охотничьим ружьем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.



"Сотрудниками полиции при патрулировании во дворе дома по ул. Целинной был замечен молодой человек, поведение которого вызвало подозрение стражей порядка. При наружном осмотре у горожанина обнаружено и изъято двуствольное ружье ИЖ-27Е", – указывается в распространенном сообщении.



Соответствующих документов на оружие у молодого человека не было.



По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 287 УК РК ("Незаконное ношение оружия").

