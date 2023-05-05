На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь

Общество
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Самат Бейсембаев

Любой отец стремится к тому, чтобы оставить что-то после себя детям. Как правило, это счет в банке, дом или, быть может, бизнес. Но порой бывает и так, что ценность нельзя измерить математикой, значимость ее больше любой цифры, самой бесконечности. Так случилось в жизни двух братьев – Ербола и Ерлана Бареновых. Им от отца осталась страсть, увлечение, которому они посвятили всю свою жизнь. Любовью на годы для них стала реставрация ретроавтомобилей времен СССР.

фото Игоря Бургандинова

Как вспоминает младший из братьев – Ербол, идея возникла в 2009 году, после того как умер отец. Тогда мужчины решили в память о нем воссоздать точную копию его машины – ГАЗ-51. К слову, они сами, будучи подростками, именно на подобном большом грузовике желтого цвета наматывали свои первые километры, учились крутить руль, переключать скорости и правильно отпускать сцепление.

– В память о нем нашу первую машину сделали точной копией той, что управлял отец. На двери даже есть логотип совхоза «Воздвиженка». Просто мы оттуда родом. Потом появился азарт, проснулся интерес, и мы с братом поняли, что хотим заниматься делом и дальше, – вспоминает Ербол Баренов.

Сейчас, спустя 14 лет, у них уже настоящий автопарк. На парковке стоят водовоз ЗИЛ на полтора куба, мотоциклы «Урал», грузовики ГАЗ-53, автомобили «Волга», ГАЗ-12 ЗИМ, ЗИЛы для перевозки промтоваров, есть даже аэродромная техника УМП-350-131, с помощью которой прогревали моторы самолетов, и многое другое.

Но изюминкой всей их коллекции, замечат Ербол, будет «полуторка» – ГАЗ-АА 1942 года.

– Мы уже лет пять-шесть ее собираем. Однажды ее к нам в автопарк привез какой-то дед. Говорит, оставить некому, а терять не хочется, поэтому отдал в руки, которые о ней позаботятся. Откуда она у него, не знаю, но в 1945 году до Берлина дошла. Запчасти бы только найти, – вздыхает наш собеседник.

Как оказалось, именно это самое сложное в их работе. Иногда машины простаивают годами, и все от того, что нет комплектующих. Чаще всего поиск ведется в Интернете. Заказывают в России, Кыргызстане и других странах бывшего Союза. А иногда запчасти находят на свалках. Приходится полностью разбирать механизмы, избавляться от ржавчины, затем вновь собирать и красить. Бывает, что с этим увлеченным братьям помогают неравнодушные к этому делу люди: отдают что-то безвозмездно или оказывают содействие в поиске. А в целом дело это, конечно, затратное. Благо есть у Бареновых бизнес.

Дело свое братья открыли в далеком 1993 году. Старший, Ерлан, был одним из первых в столице, кто стал перегонять машины из Германии. Затем добавились зап­части. Дело пошло в гору. И после небольшого склада в частном доме они купили в 1999 году землю на окраине города. Однако в 2017 году все пошло под снос, и в следующем году им пришлось открывать новое предприятие в районе промзоны.

– Сначала построили здесь СТО, – вспоминает Ербол Баренов. – А потом стали расширяться. Сейчас ремонтируем легковые автомобили, а также сдаем в аренду парковку для грузовых машин. На этом и зарабатываем.

Коллектив, надо сказать, небольшой – всего пять человек, но оттого очень сплоченный и дружный. Серик Иманкулов, специалист по моторам, работает здесь практичес­ки с самого начала. Пришел сюда, как вспоминает, еще совсем юным.

– Я с 2009 года здесь, вот уже 14 лет, получается, – с нескрываемой гордостью сообщает он. – Мне тогда всего 29 было. Прошел, как говорится, и огонь, и воду. И все же былая страсть к советским автомобилям никуда не улетучивается. Для меня это, можно сказать, романтика. Знаете, люблю этот характерный запах бензина, присущий советской технике. И ездить на них совсем по-другому, чувствуешь каждое движение. Но больше всего люблю в механических внутренностях покопаться. Бывает, найдешь причину поломки и дашь технике вторую жизнь – это ли не радость! Они же, эти машины, живые, каж­дая со своим характером, душой. К ним подход нужен. А еще люблю ездить колонной. Иногда мы едем на десяти машинах. Знаете, как это объединяет?!

В 2013 году братья организовали клуб для автолюбителей. Сегодня в нем состоят уже 30 человек. К слову, каждый год на «маевку» они выезжают колонной, делают почетный круг по городу, а затем останавливаются близ поселка Софиевка. Музыка, шашлыки, чаепитие...

– Помимо этого, выезжаем на различные мероприятия. Были на торжествах по случаю 70-летия целины, а года три или два назад был автопробег. Нас часто приглашают на различные ретровыставки автомобилей. Вот скоро поедем в Акколь и Степногорск, – добавляет младший из братьев.

Впрочем, на этом их деятельность не заканчивается. Осенью прошлого года они планировали реализовать амбициозный план – организовать пробег «Дружба» на 12 000 километров. Стартовать хотели в Астане, а дальше поехать через Бишкек, Душанбе, Ташкент, Ашхабад, затем пересечь Иран и попасть в Турцию. На обратном же пути проехать по городам России до Атырау, после чего направиться в Актобе, Костанай и – домой. К сожалению, пока все только в планах.

– Казахстан не дал своего согласия. Сказали, нет денег. А ведь все остальные страны согласились оплатить наш пробег. Даже Иран, представляете?! Турция и вовсе готова была внести предоплату. Они сказали, что им не жалко дать 3–4 тысячи долларов на проживание, питание и бензин. В общем теперь собираем деньги, хотим сделать небольшой круг хотя бы по Казахстану. Начнем с Павлодара, далее – на восток, – рассказал Ербол Баренов.

Прощаясь с парнями, мы пожелали им удачи. Надеемся, дело продолжат их дети, а может, и внуки. По крайней мере, сами братья в этом очень уверены, переняли же парни когда-то страсть своего отца. В общем, как говорят в команде Бареновых, то, чем они занимаются, – это настоящая история, которую надо беречь для и с помощью следующих поколений.

#газ #история #ретроавтомобили #ЗИЛ #СТО #УМП #Волга

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