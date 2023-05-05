На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
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Самат Бейсембаев
Любой отец стремится к тому, чтобы оставить что-то после себя детям. Как правило, это счет в банке, дом или, быть может, бизнес. Но порой бывает и так, что ценность нельзя измерить математикой, значимость ее больше любой цифры, самой бесконечности. Так случилось в жизни двух братьев – Ербола и Ерлана Бареновых. Им от отца осталась страсть, увлечение, которому они посвятили всю свою жизнь. Любовью на годы для них стала реставрация ретроавтомобилей времен СССР.