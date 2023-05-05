На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь

Как вспоминает младший из братьев – Ербол, идея возникла в 2009 году, после того как умер отец. Тогда мужчины решили в память о нем воссоздать точную копию его машины – ГАЗ-51. К слову, они сами, будучи подростками, именно на подобном большом грузовике желтого цвета наматывали свои первые километры, учились крутить руль, переключать скорости и правильно отпускать сцепление.

– В память о нем нашу первую машину сделали точной копией той, что управлял отец. На двери даже есть логотип совхоза «Воздвиженка». Просто мы оттуда родом. Потом появился азарт, проснулся интерес, и мы с братом поняли, что хотим заниматься делом и дальше, – вспоминает Ербол Баренов.

Сейчас, спустя 14 лет, у них уже настоящий автопарк. На парковке стоят водовоз ЗИЛ на полтора куба, мотоциклы «Урал», грузовики ГАЗ-53, автомобили «Волга», ГАЗ-12 ЗИМ, ЗИЛы для перевозки промтоваров, есть даже аэродромная техника УМП-350-131, с помощью которой прогревали моторы самолетов, и многое другое.

Но изюминкой всей их коллекции, замечат Ербол, будет «полуторка» – ГАЗ-АА 1942 года.

– Мы уже лет пять-шесть ее собираем. Однажды ее к нам в автопарк привез какой-то дед. Говорит, оставить некому, а терять не хочется, поэтому отдал в руки, которые о ней позаботятся. Откуда она у него, не знаю, но в 1945 году до Берлина дошла. Запчасти бы только найти, – вздыхает наш собеседник.

Как оказалось, именно это самое сложное в их работе. Иногда машины простаивают годами, и все от того, что нет комплектующих. Чаще всего поиск ведется в Интернете. Заказывают в России, Кыргызстане и других странах бывшего Союза. А иногда запчасти находят на свалках. Приходится полностью разбирать механизмы, избавляться от ржавчины, затем вновь собирать и красить. Бывает, что с этим увлеченным братьям помогают неравнодушные к этому делу люди: отдают что-то безвозмездно или оказывают содействие в поиске. А в целом дело это, конечно, затратное. Благо есть у Бареновых бизнес.

Дело свое братья открыли в далеком 1993 году. Старший, Ерлан, был одним из первых в столице, кто стал перегонять машины из Германии. Затем добавились зап­части. Дело пошло в гору. И после небольшого склада в частном доме они купили в 1999 году землю на окраине города. Однако в 2017 году все пошло под снос, и в следующем году им пришлось открывать новое предприятие в районе промзоны.

– Сначала построили здесь СТО, – вспоминает Ербол Баренов. – А потом стали расширяться. Сейчас ремонтируем легковые автомобили, а также сдаем в аренду парковку для грузовых машин. На этом и зарабатываем.

Коллектив, надо сказать, небольшой – всего пять человек, но оттого очень сплоченный и дружный. Серик Иманкулов, специалист по моторам, работает здесь практичес­ки с самого начала. Пришел сюда, как вспоминает, еще совсем юным.

– Я с 2009 года здесь, вот уже 14 лет, получается, – с нескрываемой гордостью сообщает он. – Мне тогда всего 29 было. Прошел, как говорится, и огонь, и воду. И все же былая страсть к советским автомобилям никуда не улетучивается. Для меня это, можно сказать, романтика. Знаете, люблю этот характерный запах бензина, присущий советской технике. И ездить на них совсем по-другому, чувствуешь каждое движение. Но больше всего люблю в механических внутренностях покопаться. Бывает, найдешь причину поломки и дашь технике вторую жизнь – это ли не радость! Они же, эти машины, живые, каж­дая со своим характером, душой. К ним подход нужен. А еще люблю ездить колонной. Иногда мы едем на десяти машинах. Знаете, как это объединяет?!

В 2013 году братья организовали клуб для автолюбителей. Сегодня в нем состоят уже 30 человек. К слову, каждый год на «маевку» они выезжают колонной, делают почетный круг по городу, а затем останавливаются близ поселка Софиевка. Музыка, шашлыки, чаепитие...

– Помимо этого, выезжаем на различные мероприятия. Были на торжествах по случаю 70-летия целины, а года три или два назад был автопробег. Нас часто приглашают на различные ретровыставки автомобилей. Вот скоро поедем в Акколь и Степногорск, – добавляет младший из братьев.

Впрочем, на этом их деятельность не заканчивается. Осенью прошлого года они планировали реализовать амбициозный план – организовать пробег «Дружба» на 12 000 километров. Стартовать хотели в Астане, а дальше поехать через Бишкек, Душанбе, Ташкент, Ашхабад, затем пересечь Иран и попасть в Турцию. На обратном же пути проехать по городам России до Атырау, после чего направиться в Актобе, Костанай и – домой. К сожалению, пока все только в планах.

– Казахстан не дал своего согласия. Сказали, нет денег. А ведь все остальные страны согласились оплатить наш пробег. Даже Иран, представляете?! Турция и вовсе готова была внести предоплату. Они сказали, что им не жалко дать 3–4 тысячи долларов на проживание, питание и бензин. В общем теперь собираем деньги, хотим сделать небольшой круг хотя бы по Казахстану. Начнем с Павлодара, далее – на восток, – рассказал Ербол Баренов.

Прощаясь с парнями, мы пожелали им удачи. Надеемся, дело продолжат их дети, а может, и внуки. По крайней мере, сами братья в этом очень уверены, переняли же парни когда-то страсть своего отца. В общем, как говорят в команде Бареновых, то, чем они занимаются, – это настоящая история, которую надо беречь для и с помощью следующих поколений.