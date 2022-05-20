На основе дружбы и доверия

В нынешнем году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Бахрейном.

28 мая 1992 года Бахрейн в числе первых арабских государств признал независимость Казахстана и установил дипломатические отношения. За эти годы взаимоотношения между нашими странами, которые начались с дипломатического акта и так называемого обмена «вербальными нотами», поступательно развивались по всем направлениям межгосударственного сотрудничества. Благодаря взаимной поддержке, а также твердой политической воле лидеров двух стран сегодня между Казахстаном и Бахрейном установлены доверительные, дружеские и братские взаимоотношения.

Сегодня Бахрейн является крупнейшим финансовым центром Ближнего и Среднего Востока. В стране действует более 400 финансовых учреждений, доходы от которых приносят бюджету более 25% ВВП. Географическое положение Бахрейна всегда оказывало значительное влияние на его экономическое развитие. До индустриального периода в стране традиционно были развиты судостроение, рыболовство, добыча жемчуга и торговля. Крупные неф­тяные залежи, обнаруженные в Бахрейне в конце ХІХ века, а также развитие нефтяной промышленнос­ти в дальнейшем оказали сильное влияние на экономический рост страны.

Бахрейн, признанный Всемирным банком страной с высоким уровнем дохода, на сегодняшний день имеет очень высокий индекс человеческого развития и входит в список развитых стран мира. Сектор банковских и финансовых услуг Бахрейна, особенно исламский банкинг, извлек выгоду из регионального бума, вызванного спросом на нефть. С конца прошлого века Бахрейн начал инвестировать и развивать банковский и туристический секторы, что позволило стране успешно трансформировать экономику в постиндустриальный период. Согласно Индексу экономической свободы, экономика Бахрейна занимает четвертую позицию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и является 40-й самой свободной экономикой в мире.

В рамках реализации амби­циозной программы Короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы Economic Vision-2030 в стране сегодня наблюдаются внушительные социально-экономические пре­образования. Программа, предусматривающая всеобъемлющее реформирование и диверсификацию экономики, нацелена на дальнейшее улучшение благосостояния населения.

Королевство Бахрейн для нас является одним из важных партнеров на Ближнем Востоке. Основы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами были заложены в ходе визита Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Бахрейн в 1997 году. Договоренности, достигнутые в ходе данного визита, в целом определили дальнейший вектор казахстанско-бахрейнского сотрудничества и дали толчок межгосударственному взаимодействию. По целому ряду направлений были установлены рабочие контакты между ведомствами и министерствами Казахстана и Бахрейна. Большой интерес финансовых кругов Бахрейна вызвало тогда предложение Первого Президента открыть представительства казахстанских и бахрейнских банков в Манаме и Алматы. По итогам переговоров были подписаны соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Бахрейн как крупный финансовый центр Ближнего Востока был крайне привлекательной страной для Казахстана в плане изучения возможностей системы исламского банкинга и финансирования. Значительный опыт Бахрейна в данных финансовых направлениях учитывался при создании в Казах­стане Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Сегодня МФЦА активно сотрудничает с Институтом банковского дела и финансов Бахрейна, Центральным банком Бахрейна, Организацией по бухучету и аудиту исламских финансовых учреждений (AAOIFI), Международным исламским финансовым рынком (IIFM). В Цент­ральном совете МФЦА по принципам исламского финансирования работают многие международные ведущие эксперты, в том числе представители Бахрейна – Шейх Эсам Мохамед Исхак (член Высшего совета по делам религий правительства Бахрейна) и Фархан Нур (руководитель профессионального развития в AAOIFI).

Историческим событием в двусторонних отношениях стал официальный визит Короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы в Казахстан в 2014 году. Данный визит не только придал новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества, но и открыл новые возможности для расширения связей Казахстана с арабскими странами залива. В ходе визита был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Кульминацией визита стало подписание 13 меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных сферах.

Визит Короля Бахрейна в Казахстан в целом стал своего рода «сигнальным огнем» для активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе расширения торговых, инвестиционных и деловых связей. Так, в конце 2014 года в Манаме при сотрудничестве с Национальным агентством РК по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST и ТПП королевства был проведен казахстанско-бахрейнский бизнес-форум, в работе которого приняли участие ведущие компании Бахрейна в сферах нефтехимии, строительства, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, финансов и инвестиций. По итогам форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между KAZNEX INVEST и одной из крупнейших бахрейнских компаний Petroleum Development Services, которая выразила интерес к участию в инфраструктурных проектах в РК.

Помимо установления торгово-экономических и инвестиционных связей Казахстан и Бахрейн начали активно взаимодействовать по линии межпарламентского сотрудничества. Так, 26–27 апреля 2017 года группа депутатов Сената Парламента РК по приглашению бахрейнской стороны посетила Манаму для участия в заседании Ассамблеи азиатского парламента. В свою очередь 23–24 сентября 2019 года был организован первый визит спикера Совета представителей Парламента Бахрейна Фаузиа Зайнал в Нур-Султан, в ходе которого в качестве главы бахрейнской делегации она приняла участие в IV совещании спикеров парламентов стран Евразии. Во время визита состоялись двусторонние встречи бахрейнской делегации с руководством обеих палат Парламента РК.

В 2021 году казахстанско-бахрейн­ские взаимоотношения получили дополнительный импульс в ходе состоявшегося визита министра иностранных дел КБ Абдуллатифа бен Рашид аль-Заяни в Нур-Султан. В частности, 12–13 октября 2021 года глава МИД КБ А. Заяни возглавил бахрейнскую делегацию на 6-м заседании МИД СВМДА, а также принял участие в первой рабочей встрече диалоговой площадки «Центральная Азия – Совет стран арабских государств залива (ССАГЗ)». Сегодня Казахстан и Бахрейн успешно взаимодействуют по линии СВМДА, представители королевства активно участвуют в заседаниях рабочей группы и саммитах СВМДА, вносят большой вклад в содержательное наполнение форума и подготовку итоговых документов. В октябре текущего года Казахстан в рамках своего председательства в СВМДА планирует провести 6-й саммит СВМДА в Нур-Султане, куда в качестве высокого гостя приглашен Король Хамад бен Иса Аль Халифа.

Сегодня позиции Казахстана и Бахрейна относительно региональных и мировых проблем во многом схожи, прежде всего в вопросах нераспространения оружия массового уничтожения, сохранения суверенитета и территориальной целостности государств. Наши страны тесно сотрудничают в рамках ООН, ОИС, СВМДА и других международных структур.

Бахрейн поддержал международные инициативы Казахстана в таких вопросах, как подписание Всеобщей декларации о безъядерном мире, проведение Съезда мировых и традиционных религий, международной выставки «ЭКСПО» в 2017 году, выдвижение кандидатуры Казахстана в непостоянные члены в СБ ООН на 2017–2018 годы, вступление Казахстана в ВТО.

Помимо международных аспектов Казахстан и Бахрейн имеют схожие взгляды в вопросах межрелигиозного и межконфессионального согласия. Представители королевства принимают участие в работе Съезда мировых и традиционных религий. На сегодняшний день в целях расширения сотрудничества в вопросах продвижения межконфессионального диалога и религиозной толерантности выстраиваются взаимодействия между Всемирным центром мирного сосуществования Короля Хамада и Центром Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.

Одним из важных направлений двустороннего сотрудничества также является культурно-гуманитарная сфера. Символом дружбы между двумя народами стало завершение в сентябре 2021 года строительства и ввод в эксплуатацию средней школы №91 на 1 200 мест в Нур-Султане, которая по поручению Короля Хамада бен Иса Аль Халифы была построена на средства Гуманитарного фонда Королевства Бахрейн.

На текущем этапе стороны сосредоточены на расширении торгово-экономического и инвестицион­ного сотрудничества. Имеется большой потенциал для развития перспективных совместных проектов в таких сферах, как энергетика, «зеленые технологии», транспорт и логистика, туризм и сельское хозяйство. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества в сфере изучения космоса. Космические ведомства Казахстана и Бахрейна регулярно проводят переговоры и активно взаимодействуют в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В этом году Королевство Бахрейн как братская мусульманская страна одним из первых выразило солидарность и поддержку во время январских трагических событий в Казахстане. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе телефонного разговора с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым высказал поддержку действиям руководства Казахстана по урегулированию ситуации и заявил о готовности к дальнейшему укреп­лению дружеских отношений с нашей страной. Глава МИД КБ Абдуллатиф бен Рашид аль-Заяни также выразил солидарность во время состоявшегося телефонного разговора с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Сегодня Казахстан и Бахрейн имеют общие ценности, взгляды на будущее, стремление развиваться и оказывать взаимную дружескую поддержку. Весьма символично, что наши страны отмечают один из главных национальных праздников – День независимости в один и тот же день – 16 декабря. Лидеры наших стран по этому случаю ежегодно обмениваются поздравительными грамотами и теплыми пожеланиями.

В целом, подводя итоги 30-летнего периода взаимоотношений между Казахстаном и Бахрейном, следует отметить, что наши страны, несмотря на дальнее расстоя­ние, успешно взаимодействуют по целому ряду направлений и готовы работать над дальнейшим усилением взаимовыгодного сотрудничества. Между нашими странами создана солидная договорно-правовая база двусторонних отношений, проведены десятки совместных мероприятий по линии государственных органов и парламентов.

Мы выражаем уверенность в том, что казахстанско-бахрейнские отношения, основанные на узах дружбы и взаимного уважения, будут и впредь углубляться во благо процветания наших стран.