На перекрестке культур

В Доме дружбы состоялся «круглый стол» «Национальные литературы этносов Казахстана как фактор укрепления патриотизма, взаимопонимания и толерантности», посвященный 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. В его работе приняли участие руководители этнокультурных объединений, представители творческих союзов, научной интеллигенции, СМИ, докторанты и магистранты.

Литература тысячами нитей связана с общественной жизнью, она отражает состояние общества. В своем развитии каждая национальная литература опирается на собственные исторические корни, на национальные традиции. Но им присущи и общие тенденции, направления творческих исканий, духовная общность, а также процессы взаимовлияния и взаимообогащения, поскольку литература отражает происходящие изменения общественно-экономического и политического, социального характера.

Внутренняя эволюция, процесс взаимоузнавания и взаимопроникновения литератур были рассмотрены участниками мероприятия на конкретных примерах творчества мастеров художественного слова – как классиков, так и наших современников. Велико значение личности художника в процессе взаимодействия литератур и консолидации нацио­нальных культур республики. Важнейшей особенностью и характерной чертой современного литературного процесса является обогащение национальных культур традициями казахской культуры и литературы. И особо значима роль художественной литературы в популяризации казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.

Впервые феномен национальных литератур был рассмотрен в научной монографии «Литература народов Казахстана» (2004) под редакцией академика НАН РК Сеита Каскабасова. Книга «Литература народа Казахстана» (2014), дополненная и доработанная, выдержала второе издание. В коллективных монографиях казахская, русская, уйгурская, немецкая, корейская, курдская, татарская, узбекская литературы изучены в их эволюции на протяжении ХХ века.

В «Современной литературе народа Казахстана» под редакцией автора этих строк (2014) обобщены важнейшие аспекты диалога национальных литератур, качественно новые идейно-художественные этапы развития и проблематики: тема большой и малой Родины, судьба художника на рубеже эпох, тема политических репрессий и травма депортации, этнический экзистенциализм. Творческая личность в современной литературе Казахстана, как и герои создаваемых ею художественных произведений, находятся на перекрестке культур, в едином духовном пространстве этнического и культурного взаимодействия.

Публикации художественных текстов отечественных поэтов и прозаиков, представителей зарубежных литератур в хрестоматии «Казахстан в моей судьбе», научные сборники «Литература Казахстана в зарубежных источниках» («Шетел дереккөздеріндегі қазақстан әдебиеті»), «Қазақстан әдебиетінің шетелде қабылдануы» («Зарубежное восприятие литературы Казахстана») направлены на пропаганду казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства, общечеловеческих ценностей и межкультурного сотрудничества. Межнациональное содружество не только особенность, но и стимул современного литературного процесса. Общими для литератур этносов Казахстана являются гуманизм, патриотизм, национальная определенность искусства, углубление художественного интереса к действительности и возможностей ее постижения.

В адрес участников «круглого стола» прозвучали приветственные слова генерального директора Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Кенжехана Матыжанова и члена АНК Георгия Иорданиди. Писатель, переводчик, доктор филологических наук Аслан Жаксылыков, посвятив свое выступление раскрытию факторов современной рецепции национальных литератур Казахстана, убедительно продемонстрировал: Абдижамил Нурпеисов, Морис Симашко, Герольд Бельгер, Анатолий Ким создали произведения мирового масштаба. Председатель Совета по русской литературе и литературным связям Союза писателей РК Василий Шупейкин поделился своим видением развития мемуарного жанра в отечественной литературе. Заведующая отделом казахской литературы и художест­венной публицистики периода независимости ИЛИ им. М. О. Ауэ­зова Гульжахан Орда осветила тему отражения жизненной действительности в со­временной казахской литературе.

О творчестве Герольда Бельгера и его роли в объединении культур говорила главный редактор газеты «Дойче альгемайне цайтунг» Олеся Клименко. Заместитель заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы РУДН им. Патриса Лумумбы (Москва) Карина Галай посвятила свое выступление памяти и творчеству Станислава Ли. Заместитель директора по науке и внешним связям Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Игорь Крупко раскрыл идеи исторической взаимозависимости и сближения культур в жизнетворчестве Олжаса Сулейменова.

С современной курдской литературой познакомил присутствующих президент Фонда им. Князя Мирзоева Везир Мирзоев, с ведущими тенденциями развития уйгурской литературы – доктор филологических наук Алимжан Хамраев. Примечательный факт в области казахско-белорусского литературного сотрудничества: в 2020 году в Минске увидела свет монография Князя Мирзоева, Светланы Ананьевой, Александра Карлюкевича и Кульсум Абдрахмановой «Духовные ценности как основа фундамента культуры народов», авторы которой пишут о культурном и литературном диа­логе как наглядном примере не только духовной близости стран и народов, но и показателе высокого уровня взаимопонимания и сотрудничества. С публикациями произведений писателей этносов Казахстана на страницах литературно-художественного журнала «Простор» познакомила заведующая отделом прозы, писатель Татьяна Баканова.

В ходе мероприятия прозвучали поэтические строки Казбека Мамсурова, современных курдских поэтов. Свои стихи прочитала поэтесса Раушан Буркитбаева-Нукенова. В центре внимания литературоведов, театроведов, дипломатов, историков, писателей, поэтов, преподавателей вузов были самобытность и динамика развития национальных литератур Казахстана, кросс-культурный диалог в прозе, поэзии, драматургии, публицистике.