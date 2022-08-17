Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК
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На плохие дороги и качество интернета пожаловались мажилисменам жители Нур-Султана

Депутаты Мажилиса продолжают работу в регионах. Парламентарии посещают областные и районные центры, проводят встречи с трудовыми коллективами и сельскими жителями в отдаленных населенных пунктах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Особое внимание мажилисмены уделяют мерам социальной поддержки населения, вопросам реализации на местах государственных программ.

С жителями жилого массива «Заречный» встретились сегодня депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Павел Казанцев и Елдос Абаканов.

Озвученные горожанами проблемные вопросы имеют непосредственное отношение к повседневной жизни простых жителей. Большая часть из них касается строительства школы.

По словам местных жителей, несмотря на активное развитие столицы, в массиве «Заречный» до сих пор не построено новое учебное заведение для детей. А старая школа № 45, имеющая 34-летнюю историю, рассчитана на 400 мест, однако сегодня в ней обучается вдвое больше учащихся.

Говорили жители и о качестве интернета, плохих дорогах, расширении автобусных маршрутов и установке тёплых остановок.
Выслушав пожелания граждан, Павел Казанцев заявил, что большинство поднимаемых вопросов можно рассмотреть на уровне местных исполнительных органов. Решение некоторых из них, возможно, затянулось по причине халатности отдельных чиновников.

- Мы всё вот это записываем для того, чтобы решить. Мелкие проблемы, как правило, решаются быстро. Вопросы, касающиеся строительства школ, – чуть дольше. Мы уже разобрались, что школа планируется. Просто нужно взять на контроль, чтобы она вовремя была здесь. Да, может быть, через год, через два. Но эта школа будет здесь, и она разгрузит действующую школу, - сообщил Павел Казанцев.

О том, как ведется строительство двух 60-ти квартирных жилых домов, возводимых в городе Есик Алматинской области по дорожной карте партии «AMANAT», узнал побывавший в регионе мажилисмен Жанарбек Ашимжанов.

Депутат акцентировал внимание уполномоченных государственных органов и подрядных организаций на качественном и своевременном выполнении строительных работ на социальных объектах, что в целом будет способствовать улучшению качества жизни казахстанцев.

Представитель строительной компании Болат Ишназаров заверил, что работы на объекте практически завершены, и в ближайшее время дома будут сданы в эксплуатацию.

Всего в четвертом квартале текущего года в городе планируется передать в пользование горожан, ожидающих свое жилье, дополнительно 120 квартир.

 

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