На пороге судьбоносных перемен
Ахмет Мурадов, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», член Совета АНК
Мы, единый народ Казахстана, единственный источник государственной власти и носитель суверенитета, на основе исторического опыта многих поколений различных этносов на просторах Великой степи формируем принципы и ориентиры, по которым наша Родина будет развиваться и идти в будущее. Вынесенный на республиканский референдум проект новой Конституции построен на принципах демократии и последовательно продолжает социально-экономические преобразования, цель которых – строительство Справедливого Казахстана.