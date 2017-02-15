Заседание по ситуации в Ливии прошло в форме брифинга Специального посланника Генерального секретаря ООН по Ливии – главы Миссии ООН по поддержке в Ливии Мартина Коблера. Спикер сообщил, что благодаря успешной борьбе с ИГИЛ и постепенной экономической стабилизации жизнь в Ливии начинает налаживаться. Экс­порт нефти увеличился до 700 тыс. баррелей в день, также принят бюджет Ливии на 2017 год в размере 37 млрд динаров.

Вместе с тем члены совета выразили серьезную озабоченность в связи с незаконным трафиком мигрантов из Ливии в Европу через Средиземное море. Казахстанская делегация в свою очередь отметила важность борьбы ливийских сил безопасности с террористической организацией ДАИШ. Отмечено, что окончательное поражение этой группировки должно быть подкреплено прогрессом на пути к примирению, диалогу и обеспечению верховенства права в Ливии.

Казахстанская делегация, как отмечается в сообщении Министерства иностранных дел, призвала все стороны в Ливии активизировать свои усилия по преодолению разногласий, выработке общей позиции и налаживанию тесного сотрудничества друг с другом в целях полной реализации Ливийского политического соглашения, подписанного в марокканском Схирате в декабре 2015 года.

В ходе заседания по ситуации в Кот-д’Ивуаре Генеральный секретарь представил отчет об операции ООН в этой стране (ОООНКИ).

Совбез приветствовал непрерывный прогресс Кот-д’Ивуара на пути к достижению прочного мира и стабильности, а также проводимую правительством Кот-д’Ивуара при поддержке международного сообщества работу по управлению силами безопасности и реинтеграции бывших комбатантов, социальной сплоченности, национальному примирению и правам человека. Члены совета также положительно оценили мирное проведение в стране в 2016 году конституционного референдума и парламентских выборов, а также продолжающееся сворачивание ОООНКИ. Совет подчеркнул необходимость продолжать оказание поддержки Кот-д’Ивуару и после завершения операций в этой стране.

Делегация Казахстана в своем выступлении высоко оценила усилия ОООНКИ по обеспечению стабильности в стране, а также работу правительства Кот-д’Ивуара на пути к миру и экономическому процветанию. Подчеркнута важность укрепления конституции и построения демократии путем упрочения национального диалога и политического примирения. Казахстан также призвал международное сообщество поддержать страну в этих усилиях.