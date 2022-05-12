Правительство
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Заместитель Премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил сумму, которую выделят из республиканского бюджета на проведение референдума по поправкам в Конституцию Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«На проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге», – сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.
Соответствующие расчеты, по его словам, представлены Центральной избирательной комиссией.
«Сегодня Правительства приняло соответствующее постановление. Деньги будут выделены из республиканского бюджета», – резюмировал глава Минфина.
Напомним, республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны состоится 5 июня 2022 года.