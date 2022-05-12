Фото: Kazpravda.kz
Правительство
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель Премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил сумму, которую выделят из республиканского бюджета на проведение референдума по поправкам в Конституцию Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге», – сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Соответствующие расчеты, по его словам, представлены Центральной избирательной комиссией.

«Сегодня Правительства приняло соответствующее постановление. Деньги будут выделены из республиканского бюджета», – резюмировал глава Минфина.

Напомним, республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны состоится 5 июня 2022 года. 

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