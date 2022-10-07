На проводе Семипалатинск

В Семее разрушается здание первого телеграфа. К слову, во время своего недавнего визита в город Президент Касым-Жомарт Токаев отметил в своем выступлении, что именно в Семипалатинске появились первые телеграф, цирк, футбольная команда.

Власти неоднократно заверяли, что памятник архитектуры вот-вот начнут реконструировать, но два года назад, когда зданию исполнилось 105 лет, его лишили статуса памятника архитектуры и исключили из государственного реестра.

История у первого ­телеграфа уникальная и началась она задолго до его открытия. В 1866 году произведены исследования подполковником теле­графного ведомства Дихтом по устройству телеграфа от Барнау­ла через Семипалатинск, Капал, Верное до Ташкента. В нояб­ре 1870 года в Семипалатинск прибыл строитель Ташкентского телеграфа коллежский секретарь Купинский для устройства телеграфа в городе. Телеграфную станцию смонтировали в Семипалатинске в частном доме. Всего на линии Барнаул – Семипалатинск установили 14 аппаратов Сименса и Гальске. Аппараты для этой линии системы Морзе с пишущими приборами, коммутаторами особой конструкции, гальваноскопами и со всеми прочими принадлежностями к аппаратам были доставлены из Санкт-Петербурга. Местная газета «Семипалатинские областные ведомости» в январе 1871 года даже сообщила читателям: ­«… На окончание Туркестанского телеграфа, устраи­ваемого по направлению от Барнаула через Семипалатинск, Капал и Верный до Ташкента, в 1871 году предназначено отпустить 250 000 руб. Работы по сооружению этого телеграфа, начисленные в 500 000 руб., будут окончены, как слышано, во второй половине 1871 г. На содержание управления Туркестанского телеграфа предназначено на последнюю треть 1871 г. 22 500 руб. На протяжении сего телеграфа будет учреждено 20 станций, для заведывания кои­ми потребуется 132 человека. Содержание чинов телеграфа будет исчислено на основании Высочайшего повеления 22 июня 1870 года по окладам телеграфных чинов Восточной Сибири».

Но 15 июля этого же, 1871, года Министерство внутренних дел отложило проект линии Барнаул – Семиплатинск и решило тянуть линию Омск – Семипалатинск и до Ташкента. Поэтому телеграф в Семипалтинск пришел из Омска в 1872 году. И с этого времени часы стали проверять на телеграфе. В феврале 1873 года был подписан акт о приемке телеграфной линии Омск – Сергиополь через Семипалатинск.

Телеграфная связь в торговом городе, по сути, произвела настоящую экономическую революцию. Поддерживать связь с коммерческими партнерами, отслеживать движение товаров, иметь возможность своевременного сообщения с собственными филиалами не письмами, которые шли месяцами, а ­практически мгновенно – это казалось ­почти чудом.

В 1880 году телеграфная линия была доведена до Зайсанского поста через Усть-Каменогорск и Кокпекты.

Вскоре стало ясно, что теле­графная станция не может умес­титься в маленьком доме. И в 1915 году было решено размес­тить телеграф в самостоятельном большом здании в центре города. С этого первого на территории нашей страны здания телеграфа начинается история связи Казахстана. Сооружение было внушительным и занимало половину квартала, а на улице перед ним установили первые в городе фонари.

А в 1965 году в Семипалатинске был построен новый, более современный Дом связи. В здание телеграфа переместилась техническая контора, а к концу 1980-х здание опустело. И неизвестно, как бы сложилась судьба первого телеграфа, если бы не энтузиаст Владимир Лушников. Ветеран труда и связи, инженер и краевед решил организовать здесь Музей связи, который распахнул двери в 1989 году. А 1999 году зданию присвоили официальный статус памятника промышленной архитектуры.

В музее можно было увидеть аппараты почтовой, телеграфной, телефонной и радиосвязи, выпускаемые с XIX по ХХ век. К примеру, телеграфный аппарат Морзе, который впервые застучал в Семипалатинске в 1872 году, или американское коммуникационное оборудование, полученное во время Великой Отечественной войны и доставленное в город на Иртыше. В числе экспонатов были аппараты первого радиоузла, легендарный телевизор «КВН», выпущенный еще в 1949 году. Таких экспонатов не было ни в одной музейной коллекции. Но музей прекратил свое существование после смерти его организатора. В краеведческом обществе «Прииртышье» рассказали, что частично исторические предметы были переданы колледжу радиотехники и связи, час­тично – существовавшему тогда железнодорожному училищу. Остальное, видимо, оказалось в частных коллекциях. А ведь таким музеем и экспонатами, которых больше нет нигде в стране, можно было бы гордиться.

А что касается самого исторического здания, то более двух десятков лет оно было брошено на произвол судьбы. Вокруг него открылись офисы и рестораны, здание в буквальном смысле слова оказалось зажатым со всех сторон. Стены здания выдержали, но без ухода, тепла и хозяйской руки, несмотря на статус памятника и положенную «охрану государства», здание стремительно разрушается. Два года назад рухнула крыша, зимние снегопады и летние дож­ди лишь ускорили этот процесс. По техническим подсчетам, сделанным еще в 2016 году, на реконструкцию старинного сооружения необходимо было более 150 млн тенге.

Еще аким Ермак Салимов в 2020 году пообещал, что здание телеграфа будет отремонтировано. Но буквально через два месяца здание лишили статуса памятника архитектуры «по причине физического износа». В 2021 году аким Семея Бакыт­жан Байахметов пообещал на одной из пресс-конференций, что, несмотря на отсутствие статуса, здание отремонтируют и разместят в нем детскую библиотеку. Но изменений как не было, так и не наблюдается до сих пор. Краеведы предполагают, что здание продадут в частную собственность и откроют в нем очередной ресторан.

«Каждая улица и каждое здание города Семея хранят частичку истории. Сохранение первозданного облика старых городских построек – крайне важная задача», – подчеркнул Глава государства еще в 2019 году во время визита в город Семей.