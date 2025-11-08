Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На рассмотрение депутатов в первом чтении вносится проект Цифрового кодекса РК с сопутствующими поправками, разработанный парламентариями во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», в котором поставлена стратегическая задача – превращение Казахстана в течение ближайших трех лет в полноценное цифровое государство.

Документ направлен на регулирование отношений в цифровой среде, и в нем определены виды объектов и субъектов цифровых правоотношений, установлены базовые принципы регулирования, правила формирования, хранения и представления цифровых документов. Предусматривается внедрение смарт-контрактов – юридически значимых соглашений, оформленных в виде программного кода и автоматически исполняемых при наступлении определенных условий. Проектом также закрепляются нормы по обеспечению кибербезо­пасности и устойчивости критичес­ки важных цифровых объектов, а также вводится экспериментальный правовой режим для апробирования цифровых проектов сроком от одного до пяти лет. Сопутствующие поправки предусматривают введение административной ответственности за нарушение порядка приостановления оказания услуг связи при инцидентах кибербезо­пасности и за истребование излишних документов при оказании государственных услуг.

В первом чтении палате предлагается обсудить правительственные поправки в Кодекс РК о недрах и нед­ропользовании, подготовленные во исполнение поручения Главы государства. Законопроектом предусматривается создание Единой платформы недропользования для цифровизации всех бизнес-процессов в сфере недропользования, закрепление функций Национальной геологической службы по управлению геологической информацией. Предлагается также внедрить принцип «первой заявки» при выдаче лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископае­мых по всей территории страны. Исключение составляют участки, предоставляемые на основании аукционов, а также территории, зарезервированные для национальных компаний в области углеводородов и урана, особо охраняемые природные территории, земли лесного и водного фондов, а также объекты национальной обороны.

В повестку пленарного заседания включен в первом чтении инициированный депутатами законопроект по вопросам поддержки и развития креативных индустрий. Документ направлен на развитие креативного производства, расширение творческого потенциала и уточнение компетенций уполномоченного органа в части подготовки кадров, государственной поддерж­ки и прив­лечения инвестиций. Законопроек­том вводятся новые понятия – «профессиональный художник», «продукт креативных индустрий», «реестр субъектов креативных индустрий» и другие.

Депутатам предлагается рассмот­реть во втором чтении поправки по вопросам архивного дела, а также принять в работу Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.