На российско-белорусской границе устранили барьер для казахстанских перевозчиков

На площадке ЕЭК казахстанские эксперты доказали, что действия российской стороны не соответствуют положениям Договора о ЕАЭС в части обеспечения свободы передвижения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК сообщила об устранении барьера на российско-белорусской границе для казахстанских перевозчиков, передает Kazpravda.kz

Напомним с 8 января 2024 года Пограничной службой ФСБ России был установлен полный запрет на пересечение российско-белорусской границы для иностранных перевозчиков, включая казахстанских. Соответственно, весь транзит, следующий в Казахстан из Европы через территорию Беларуси, и в обратном направлении был заблокирован.

В оперативном порядке были проведены переговоры между правительствами Казахстана и России, по результатам которых 12 января 2024 года для казахстанских перевозчиков открыт пограничный переход «Езерище - Невель» (Лобок). Параллельно, казахстанская сторона направила обращение в Евразийскую экономическую комиссию для рассмотрения этого вопроса в качестве барьера.

На площадке Евразийской экономической комиссии казахстанские эксперты доказали, что действия российской стороны не соответствуют положениям Договора о ЕАЭС в части обеспечения свободы передвижения, что также подтверждено заключением Евразийской экономической комиссии о наличии признаков барьера.

По итогам консультаций российская сторона приняла решение снять ограничение в рамках Соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о взаимном признании виз.

В Минторговли отметили, что данное соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан России и Беларуси.

Таким образом, на сегодня для пересечения российско-белорусской границы казахстанским перевозчикам открыты 6 пунктов пропуска (Юховичи – Долосцы, Езерище - Невель, Лиозно - Кругловка, Редьки - Красная Горка, Звенчатка – Дубовичка, Селище – Новозыбков).

25 февраля 2025 года Евразийская экономическая комиссия официально уведомила, что российской стороной направлена информация о снятии действующего ограничения, в связи со вступлением в силу упомянутого Соглашения с 11 января 2025 года.

На сегодня казахстанский бизнес может беспрепятственно пересекать пункты пропуска по указанным шести направлениям, объявили в МТИ РК.