На ряд казахстанских товаров отменили акцизный налог в Узбекистане

Экономика
1922
В результате проведенной реформы акцизной политики Узбекистана количество наименований казахстанской продукции, подпадающей под обложение акцизами, сократится с 208 до 50-ти с 1 января 2019 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию.

На сегодня рынки стран СНГ являются приоритетными для сбыта отечественной продукции и услуг. Потенциал развития торговли с Узбекистаном обусловлен географической близостью, налаженной транспортной инфраструктурой, а также наличием режима свободной торговли между нашими странами.

На основании подписанных двустороннего и многостороннего соглашений между Казахстаном и Узбекистаном осуществляется свободная торговля без применения таможенных пошлин и ограничений. Торговые отношения между Казахстаном и Узбекистаном регулируются Договором о зоне свободной торговли ( ДЗСТ) СНГ от 18 октября 2011 года, к которому Узбекистан присоединился 31 мая 2013 года Протоколом о применении ДЗСТ СНГ.

Также между Казахстаном и Узбекистаном действует двустороннее межправительственное Соглашение о свободной торговле, подписанное 2 июня 1997 года. При этом Узбекистан до 2017 года, используя акцизную политику, фактически защищал внутренний рынок от импорта 3242 наименований товаров, из них более 800 товаров представляли экспортный интерес Казахстана. В ходе двусторонних встреч на разных уровнях поднимался вопрос об отмене Узбекистаном акцизов к импортируемым из Казахстана товарам.

По итогам таких переговоров удалось снизить уровень акцизов в отношении наиболее приоритетных экспортных товаров.

Так, в конце июня т.г. вышло новое постановление Президента Республики Узбекистан, согласно которому с января 2019 года акцизный налог на импорт в Узбекистан будет применяться в отношении 750 товарных позиций на 10 знаках ТН ВЭД. 463 товарных позиции относится к сельскохозяйственной и 287 – к промышленной продукции.

В результате проведенной реформы акцизной политики Узбекистана количество наименований казахстанской продукции, подпадающей под обложение акцизами, сократится с 208 до 50 с 1 января 2019 года. Так, из 1450 экспортируемых товаров в Узбекистан под акциз будет подпадать 50 товаров на сумму 9,5 млн долл. США (0,48% от товарооборота по итогам 2017 года).

При этом отменены акцизы на растительные масла; кондитерские изделия; шоколад; кетчуп; консервы из мяса; краски и лаки; парфюмерия и средства гигиены; изделия из пластмасс; шины; изделия деревянные; ювелирные изделия; прутки, проволока, трубы; бытовая техника; аккумуляторы; электротехническое оборудование; провода; запасные части транспортных средств; мотороллеры; очки; мебель.

"Таким образом, наблюдается существенная либерализация акцизной политики Узбекистана, которая привела к росту экспорта казахстанской продукции на рынок Узбекистана", – отмечается в сообщении МИР РК.

Товарооборот Казахстана с Узбекистаном за 10 месяцев 2018 года составил более 2 млрд долларов США, что выше на 30,9%, чем за аналогичный период предыдущего года (1,6 млрд долларов США).

Экспорт в РУ за указанный период составил 1,3 млрд долларов США, тогда как за январь-сентябрь прошлого года экспортировано в Узбекистан казахстанских товаров на сумму 960, 3 млн долларов США, т.е. прирост составил 37,6 %.


Популярное

Все
Опыт дорожного строительства Китая внедрят в Казахстане
США отменят требование о вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну
Тело мужчины нашли возле мусорного бака в Шымкенте
Милад Карими стал лучшим гимнастом этапов Кубка мира - 2023
Дархан Куракбаев назначен заместителем главы Антикоррупционной службы
6 тысяч домбристов приняли участие в Dombyra party в Актюбинской области
Рабочие пострадали при пожаре на ГПЗ в Актюбинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
Рыба массово погибла в озере Жартас Карагандинской области
Причины затягивания строительства водопроводов назвала глава Минэкологии
Участок улицы Кордай перекроют на неделю в Астане
Онлайн-трансляция заседания Правительства РК
"Граждане не хотят экономить воду" – премьер о необходимости эффективного тарифообразования
Смаилов дал месяц на мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в Казахстане
Премьер-министр дал ряд поручений по обеспечению продовольственной безопасности
Токаев встретился с представителями мировой шахматной элиты
О планах работы по экономии водных ресурсов рассказал глава МИИР
Цены на овощи снизились в девяти регионах Казахстана
Об агрессивном экспорте высказался глава Минторговли
Производство молочной продукции снизилось в Казахстане
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Домушника-высотника задержали полицейские Алматы
Министерство энергетики актуализировало Генеральную схему газификации на период с 2015 по 2030 год, учитывающую возрастающее потребление голубого топлива бытовым сектором и экономикой республики, а также выгоды от транзита природного газа
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
«Зубная» боль дантистов
Объявлены даты ЕНТ-2023
В Астане открылся первый дворовый разговорный клуб казахского языка для детей и взрослых
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
8-летний ребенок, играясь, выпрыгнул из окна 5-го этажа в Текели
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау

Читайте также

Насколько ослаб тенге в апреле
Озвучены предельные ставки по депозитам в тенге на июнь
Производство молочной продукции снизилось в Казахстане
Об агрессивном экспорте высказался глава Минторговли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]