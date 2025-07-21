Более 130 неравнодушных жителей Алматы приняли участие в экоакции
Особое внимание горожан привлекли жестяные банки от сока, пролежавшие в горах целых 17 лет. Эта находка наглядно показала, насколько долго отходы могут сохраняться в нашей окружающей среде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism
Более 130 неравнодушных жителей Алматы приняли участие в экологической акции. Активисты собрали почти 500 килограммов мусора вдоль популярного туристического маршрута - от Шымбулака до Мемориала погибшим в горах.
Экоинициатива направлена не только на очистку туристской локации, но и на развитие культуры бережного отношения к окружающей среде. Участники не просто собирали мусор, но и сортировали его на месте: пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки отделялись от неперерабатываемых отходов.
198 килограммов перерабатываемого мусора отправлено на специализированные предприятия, остальное - утилизировано надлежащим образом.
«Курорт «Шымбулак» также запустил экоинициативу Recycle Birge, в рамках которой посетители могут сдавать твердый пластик. Из переработанных материалов планируется создать полезные элементы инфраструктуры: стойки для хранения лыж и сноубордов. Каждый из нас может внести свой вклад в чистоту и бережное отношение к природе нашей страны», – говорится в тексте обращения.