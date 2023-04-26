На сколько поднимут тарифы на коммунальные услуги в Казахстане

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«Коридоры разные. В среднем повышение будет начинаться где-то от 10%, возможно, до 30%», - сказал министр.

Он пояснил, что в регионах идут обсуждения.

«Везде по-разному. В том или ином регионе в зависимости от объекта естественной монополии. Обсуждается на общественных слушаниях с участием представителей населения, местных депутатов и т.д.

Например, Экибастуз заявил о повышении тарифов на 108%. Мы на это пойти не можем. Соответственно мы в несколько раз снижаем и обсуждаем. Потому что тарифы должны быть комфортными для населения. В то же время мы должны экономно использовать ресурсы», - подчеркнул Куантыров.

Министр также пояснил, почему повышение тарифов планируется именно в этом году.

«Почему тарифы планируется повышать в текущем году? Нужно еще зарплату поднимать сотрудникам ЖКХ. Это несколько сотен тысяч человек. Это обычные слесари, сантехники. Они должны проводить качественную работу по замене сетей, обновлению. От этого зависит наша с вами безопасность. И, к сожалению, из-за низкой зарплаты люди уходят из сферы. Нам самое главное, сохранить людей, потому что они такие же плательщики тарифов, пользователи комуслуг и налогоплательщики, как и все остальные», - сказал он.