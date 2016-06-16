Колонка обозревателей
На Солнце пятен нет
Наталья Курпякова
Практически каждый день выхватываешь какое-нибудь новое словечко, о значении которого у тебя представление весьма смутное. Одни со временем вполне осознанно входят в речь, как, например, тренд, мейнстрим, харизма, контент, дискурс… Другие, так и непонятые, скрываются в непрерывном информационном потоке. (И пусть, не сожалеешь ты: нельзя объять необъятное). Интереснее происходит с научными, выразимся так, явлениями, которых вокруг в избытке. Кто не слышал о нанотехнологиях, коллайдере, геноме, нейтрино да бозоне, ГМО, стволовых клетках или полимерах? Даже самому себе трудно объяснить, что все это такое, однако случайно выхваченной информации может хватить, чтобы поддержать разговор о глобальном потеплении или канцерогенах, таящихся во вкусных продуктах. Давно все привыкли к псевдонаучному рекламному жаргону и ежедневным сенсациям: найдено лекарство от старости; шторы, пропускающие свет, способствуют ожирению; люди произошли от динозавров…

Вроде бы и внимания на такие «сведения» особо не обращаешь, но они все-таки в голове фиксируются, «складируются» и «хламятся». «Новые данные» постоянно обнародуют массовые источники информации. Просветительскую функцию (системное распространение знаний и культуры) СМИ на себя не берут, задачи у них другие: держать рейтинг, быть актуальными, любопытными, «не грузить» пользователя, который к восприятию объемных серьезных текстов не всегда готов. Не смущает и то, что сегодняшняя сенсация завтра станет «уткой». А кто совершенен? И на Солнце есть пятна. И следующий день вытеснит вчерашний информационный повод, каким бы животрепещущим он ни был.

Циркадные ритмы снова «всплыли» на мониторе в печально-романтическом контексте. Ученые определили, что почти 80% населения Европы никогда не видит Млечного Пути из-за высокой освещенности неба. Даже атлас мирового светового загрязнения составили. Любовь человечества к свету и достижения НТР нарушают людские циркадные ритмы, добрались до летучих мышей, подводных экосистем и мешают птицам определяться со временем миграции. Но очень жалко и утрачиваемую возможность просто любоваться звездами.

Помню, в пионерском лагере мы видели звездопады. Иногда звезд было так много, что каждому, чтобы загадать желание, доставалась своя. «Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной! Я подарю тебе эту звезду…» – пел оду любимой герой известного мультфильма Федора Хитрука. Его творение не о звездах, но за сорок лет, прошедших после создания мультфильма, на небо мы стали смотреть в разы реже, больше – на монитор или другой бликующий экран. Это тоже факт. Да и что искать в ночном небе? Сегодня в городах даже Большую Медведицу разглядеть – удача.
Между тем нынешнее лето обещает несколько настоящих астрономических шоу. Земляне увидят эффектные метеорные потоки («звездный дождь» подарят Дельта-Аквариды и Персеиды), солнечное затмение в Африке, сближение Венеры и Юпитера. Первое же событие – 20 июня: полнолуние во время июньского солнцестояния. Последний раз фиксировалось в 1967-м, а следующий случится только через 46 лет. Так что – спешите видеть!

И о Солнце. Разумеется, в сенсационном ключе. На Солн­це исчезли пятна. Еще в 2014-м их было аж 116, а теперь вроде нет вовсе. Грядет якобы – то ли через 5, то ли через 15 лет – «минимум Маундера», аккурат совпавший когда-то с Малым ледниковым периодом в Европе. Если наступит, нарушатся ритмы не только циркадные.
Пока же лето в разгаре. Вряд ли кто ринется покупать личный телескоп, как советуют астрономы-идеалисты. Слишком далеки друг от друга Персеиды и наша земная суета. Но ведь можно просто почаще, закинув голову, смот­реть на небо. Вдруг повезет, и увидишь падающую звезду, и успеешь загадать самое заветное желание...

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