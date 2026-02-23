На США вновь обрушились мощные снегопады

204
Айман Аманжолова
корреспондент

Более ста тысяч домов остались без электричества из-за снежной бури

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Также из-за непогоды отменили или задержали более десяти тысяч рейсов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Число домов на восточном побережье США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 100 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.

По данным на 08:45 по времени Астаны, общее число отключений составило по меньшей мере 101 893: были учтены штаты Делавэр (29 162), Нью-Джерси (28 574), Вирджиния (24 783) и Мэриленд (19 374).

Ранее издание Hill сообщило, что более 60 миллионов жителей США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада. По данным метеорологов, в затронутых непогодой штатах в ночь на понедельник выпало от 30 до 60 сантиметров снега.

Более 10 тысяч рейсов было отменено или задержано в США в воскресенье на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.

По данным сервиса, по состоянию на 08:33 времени Астаны, было отменено более 3,4 тысячи рейсов в США, из страны или внутри нее, а задержано более 7 тысяч.

Как пишет издание Hill, сильнее всего снегопад сказался на работе аэропорта имени Джона Кеннеди и аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также аэропортов Ньюарка, Филадельфии и Бостона.

Напомним, в конце января мощнейший зимний шторм обрушился на более чем 40 штатов, подвергая рискам 240 млн человек из-за сильных снегопадов и обледенения. 

#США #рейс #снегопад

