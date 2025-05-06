На страже независимости, мира и территориальной целостности страны

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Глава государства принял участие в церемонии вручения государственных наград, присвоения высших воин­ских и специальных званий, классных чинов.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев на торжественном собрании в резиденции «Акорда» поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.

– Храбрость всегда была отличительной чертой казахского народа. Наши отважные предки силой оружия и величием духа защищали бескрайние земли Великой степи. Не зря говорят, что в героях воплощаются лучшие качества народа. Действительно, традиции воинской славы передавались из поколения в поколение, от отца к сыну. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Несомненно, самая кровопролитная война в истории человечества стала тяжелейшим испытанием для всех народов. Свыше 1,2 миллиона наших земляков ушли на фронт, более половины из них не вернулись с полей сражений. Труженики тыла все свои силы и энергию отдавали во имя общего дела. Таким образом, казахстанцы внесли неоценимый вклад в Победу. Этот праздник мужества не только демонстрирует, насколько бесценны мирная жизнь, единство и солидарность, но и служит важным уроком для подрастающего поколения, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудников силовых структур достойными преемниками доб­лестных предков.

– Вооруженные силы надежно защищают независимость, мир и территориальную целостность страны. Правоохранительные структуры поддерживают законность и порядок, а специаль­ные органы обеспечивают национальную безопасность. Нелегкий труд спасателей направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан в чрезвычайных ситуациях. В прошлом году Казахстан впервые развернул самостоятельный контингент в составе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Этот шаг продемонстрировал высокий уровень доверия международного сообщества к нашей армии. Казахстан – мирное государство, поддерживающее дружественные отношения со всеми странами. Мы убеждены в том, что все спорные вопросы должны решаться исключительно на основе политического диалога. Мы неизменно придерживаемся данной позиции, о чем я не раз заявлял. Но это не значит, что мы должны самоуспокаиваться. Наша армия должна быть готова к выполнению своих задач в любой момент, – подчеркнул он.

По словам Президента, государство уделяет особое внимание укреплению потенциала Вооруженных сил.

– Наши войска оснащаются­ передовым вооружением и техникой. Развивается оборонно-промышленный комплекс. Возводятся новые гарнизоны, военные городки и заставы. Постоян­но повышается слаженность и бое­вая выучка солдат. Свидетельством отличной подготовки наших бойцов являются призовые места на специализированных международных состязаниях. Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных структур, органов граж­данской защиты имеют широкие социальные гарантии, будут всегда пользоваться безусловной поддержкой государства. Обеспечивать безопасность страны и нерушимость границ, стоять на страже Закона и Порядка – ответственная и благородная миссия. Она требует высокого профессионализма, полной отдачи, непоколебимой верности долгу и присяге. Военнослужащие, спасатели и сотрудники силовых органов должны быть примером верного служения Отечеству для подрастающего поколения и всех граждан нашей страны, – подытожил Глава государства.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур, сообщила пресс-служба Президента.

#президент #награждение

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