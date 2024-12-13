На строительство памятника Елизавете II в Лондоне могут потратить $60 млн

Возведение памятника королеве планируется в 2026 году и будет посвящено ее 100-летию

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Как сообщила пресс-служба британского правительства на сайте, расходы на возведение памятника королеве Елизавете II, правившей в Великобритании в период с 1952 по 2022 год, в Лондоне могут достичь почти $60 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Как отметили в ведомстве, предварительный бюджет обозначен на этом этапе для того, чтобы на него могли опираться проектировщики при разработке своих предложений,

«В качестве национального мемориала в честь старейшего и уважаемого монарха страны, правительство определило предварительный бюджет строительства в размере £23–46 млн без учета НДС для проекта», — говорится в публикации.

Окончательная стоимость будет зависеть от итогового дизайна. Уточняется, что в примерную стоимость строительства памятника также входит замена Голубого моста.

Возведение памятника Елизавете II планируется в 2026 году и будет посвящено ее 100-летию.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III. 16 сентября новый король с членами семьи провел традиционное траурное бдение у гроба с телом Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне.

Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании.