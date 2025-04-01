На треть выросло за год число пользователей госуслугами через Kaspi.kz

Цифровизация,Госуслуги,Технологии
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Председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе на заседании правительства рассказал о совместной работе с государственными органами по цифровизации госуслуг, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что главная цель этой работы – создавать инновационные сервисы, которые делают жизнь казахстанцев удобнее.

«В рамках этой миссии совместно с государственными органами мы делаем государственные услуги доступными для граждан. Если говорить про достижения, то более 10 млн человек ежемесячно используют госуслуги через Kaspi.kz», — отметил Михаил Ломтадзе.

Спикер подчеркнул, что в этом направлении проводится большая работа со всеми государственными органами. 

«Все услуги, которые мы реализуем, это практически наши команды работают вместе для подготовки удобных онлайн сервисов для граждан, которые позволяют людям решать свои повседневные задачи. Мы у друг-друга учимся», — добавил Михаил Ломтадзе.

Спикер также сообщил, какие госуслуги на сегодня являются самыми востребованными у граждан. В их числе:

➤ Цифровые документы
➤ Замена водительских прав
➤ Переоформление автомобиля
➤ Свидетельство о рождении ребенка
➤ Декларация об активах и обязательствах
➤ Регистрация ИП
➤ Различные справки и налоги

Михаил Ломтадзе также огласил результаты пользования госуслугами через приложение Kaspi. kz за 2024 год:

➤ 11,1 млн пользователей цифровых документов
➤ 1,3 млн зарегистрированных авто
➤ тыс. казахстанцев получили водительские права
➤ 277 тыс. зарегистрированных онлайн ИП только в 2024 году и 1 млн с момента запуска сервиса
➤ 7,5 млн плательщиков в бюджет– как физические лица, так и бизнес
➤ 2,2 трлн тенге налогов и платежей поступило в бюджет через Kaspi. kz

Это на 34% больше, чем в предыдущем году, подчеркнул глава Kaspi.

#госуслуги #пользователи #Ломтадзе #Kaspi.kz

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