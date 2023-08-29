На 3 месяца ограничат движение на участке улицы Сыганак в Астане

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До конца ноября перекроют участок улицы Сыганак в городе Астане. Об этом сообщили в ТОО" City Transportation Systems", передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным компании, в рамках строительства линии LRT возводится монолитная железобетонная балка вдоль улицы Сыганак.

"В этой связи с 29 августа ограничено движение по улице Сыганак по южной стороне (направление в сторону моста) от ЖК "Номад" до улицы Акмешит (ЖК "Европа палас"). При этом сквозное движение через проспект Сыганак будет открыто по улицам Сауран и Акмешит. Срок перекрытия – до 30 ноября", – говорится в сообщении.

Изменений в движении общественного транспорта, проходящего на этом участке, не будет.

Напомним, с 25 августа вводится полное закрытие движения по южной стороне вдоль улицы Сыганак – от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и частично ограничили движение по северной стороне (2 полосы) вдоль улицы Сыганак – на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра.