Согласно поручению Главы государства в стране продолжается работа по реа­лизации социально значимых проектов, финансируемых за счет возвращенных в госсобственность незаконно выведенных активов. По словам и. о. председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Бауыржана Тынысбекова, средства, когда-то выведенные из-под контроля государства, сегодня решают общественные задачи – от строительства школ и больниц до обеспечения доступа к воде и поддержке регионов.

12 июля 2023 года был принят Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», заложивший правовую основу для работы по их возврату и дальнейшему использованию на благо общества. Как пояснили в Комитете государственного имущества и приватизации по запросу редакции «Казахстанской правды», в соответствии с данным документом уполномоченный орган – Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры – осуществляет соответствующие функции.

Средства, возвращенные государству, напрямую зачисляются в Специальный государственный фонд (СГФ), управляемый Минис­терством финансов. Другие активы – движимое и недвижимое имущество, исторические ценности и прочее – передаются в управление специально соз­данной Компании по управлению возвращенными активами (КУВА). Она принимает, сохраняет и продает активы, обращенные в доход государства.

На сегодня КУВА провела электронные торги в отношении 128 активов на общую сумму более 48 млрд тенге (без учета НДС). При этом, как подчеркивают в КУВА, процедура продажи активов полностью цифровизирована, что обеспечивает открытость, честность и исключает коррупционные риски.

По состоянию на 17 сентября 2025 года остаток средств в фонде составляет более 54,9 трлн тенге, сообщили в Комитете государственного имущества и приватизации. На эти деньги и реализуются социальные и инфраструктурные проекты по всей стране.

Порядок отбора проектов для финансирования, процедуры использования и мониторинга средств СГФ определены специальными правилами, утверж­денными приказами министра национальной экономики и и. о. министра финансов. Распределение финансов осуществляется в строгом соответствии с Бюджетным кодексом РК и только после рассмотрения заявок на заседаниях Республиканской бюджетной комиссии (РБК) с учас­тием уполномоченных госорганов.

Как уточняется в ответе КГИП Минфина РК, на сегодня решения­ми РБК одобрены 429 проектов на 375,1 млрд тенге, в том числе десять проектов на 24 млрд тенге в сфере образования; четыре проекта на 33,1 млрд тенге – в спорте; 177 проектов на 129 млрд тенге – в здравоохранении; 235 проектов на 179,4 млрд тенге – в водоснабжении; три проекта строительства инфраструктуры СЭЗ на 9,6 млрд тенге.

По числу реализуемых проектов лидируют Карагандинская (63), Северо-Казахстанская (53) и Акмолинская (44) области. Стоит отметить, что информация обо всех проектах, а также выделенные на них суммы публикуются на официальном сайте Правительства. В частности, недавно сообщалось, что большое финансирование выделено на медицину – в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 540 объектов из 655 запланированных.

К примеру, в селе Енбекшил Шетского райо­на Карагандинской области начал работу новый медицинский пункт, рассчитанный на обслуживание более 200 жителей. Всего в Карагандинской области на средства из СГФ построено 24 медуч­реждения из 51 запланированного, 11 из них введены в экс­плуатацию. Сдача оставшихся 27 планируется на ближайшее время.

На три проекта в сфере здравоохранения в области Абай выделено 5,6 млрд тенге. В селе Урджар и Аягозе строятся дополнительные корпуса многопрофильных цент­ральных район­ных больниц. Ввести объекты в экс­плуатацию планируется в нынешнем году.

Кызылординской области выделено 7 млрд тенге на шесть проектов в сфере здравоохранения. Средства направлены на строительство новых корпусов центральных районных больниц в Аральском, Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском райо­нах. Сдать объекты в эксплуа­тацию планируется также в текущем году.

В Западно-Казахстанскую область на реализацию 11 инфраструктурных проектов направлено 5,5 млрд тенге. Здесь строятся магистральные системы водоснабжения с прокладкой новой ветки к населенным пунктам Толен, Сауле и Каракамыс Каратобинского района, где проживают свыше 1,7 тыс. человек. Идут работы в восьми селах Теректинского, Каратобинского районов. На 60% выполнены работы в селе Кирсанова района Байтерек и на реконструкции Урдинского группового водопровода в Жанибекском районе.

Более 20 млрд тенге выделено из СГФ на улучшение водоснабжения в Туркестанской области. На эти средства в регионе ведутся строительство Шардаринского группового водопровода и реконструкция магистрального водовода в Сарыагашском райо­не; к воде подключаются села Сарыагашского, Казыгуртского, Келесского, Ордабасинского и Оты­рарского районов области.

Как отмечают в Комитете государственного имущества и приватизации, адресное использование государственных средств не только улучшает повседневную жизнь населения и социальный климат, но и создает прочную основу для долгосрочного развития регионов Казахстана.