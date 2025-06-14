Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова подчеркнула, что в рамках конституционной реформы по итогам республиканского референдума 2022 года усилен механизм конституционного конт­роля в сфере защиты прав человека. За 2,5 года в Конституционный суд поступило более 10,5 тыс. обращений граждан. Принято 71 итоговое решение. Проверке на соответствие Конституции подверглись нормы, касающиеся доступа к правосудию, равенства перед законом и судом, права на жизнь, получение квалифицированной юридической помощи, свободы совести, права проводить собрания и митинги и другие. Граждане ходатайствовали в отношении законов о воинской службе и статусе военнослужащих, о правоохранительной службе, СМИ, прокуратуре, выборах, религиозной деятельности и религиозных объединениях и так далее.

О соблюдении прав граждан на получение банковских и других финансовых услуг доложила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. В частности, по инициативе депутатов Мажилиса разработан закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, подписанный Главой государства в июне прошлого года. Для недопущения роста долгов по кредитам граждан введен запрет на предоставление беззалоговых пот­ребительских кредитов лицам при наличии просрочки по кредитам свыше 90 дней.

– Законом усилена защита прав граждан в рамках исполнительного производства, – сказала Мадина Абылкасымова. – Так, увеличена сумма, сохраняемая на счете заемщика при взыскании, с одного до двух прожиточных минимумов, или 92 456 тенге. Введен запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми и инвалидами.

Приняты меры регуляторного характера по ограничению закредитованности населения. Максимальная сумма потребительского кредита банков установлена в размере 2 200 МРП, или 8,6 млн тенге, по МФО – 1 100 МРП, или 4,3 млн тенге. Установлен минимальный размер займа, по которому необходимо согласие супруга, на уровне 1 000 МРП.

Еще одним важным направлением является обеспечение равного доступа к финансовым услугам для всех слоев населения. Сегодня более 80% из 1 600 банковских отделений частично или полностью адаптированы для лиц с инвалидностью, приведены в соответствие 19 веб-сайтов и мобильных приложений банков.

Действует Программа рефинансирования ипотечных займов, в рамках которой 1 295 лицам с инвалидностью на сумму свыше 13,6 млрд тенге снижена долговая нагрузка по проблемным ипотечным займам, в отдельных случаях обеспечено полное списание. Благодаря реализованным мерам более 154 тыс. человек пользуются различными видами финансовых продуктов, что способствовало расширению их доступа к финансовым ресурсам и улучшению качества жизни.