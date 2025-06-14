На защите прав заемщиков Общество 14 июня 2025 г. 6:15 8 Ерик Абитов корреспондент отдела экономики На заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК под председательством Игоря Рогова подвели итоги реализации некоторых задач, обозначенных Главой государства. фото автора Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова подчеркнула, что в рамках конституционной реформы по итогам республиканского референдума 2022 года усилен механизм конституционного контроля в сфере защиты прав человека. За 2,5 года в Конституционный суд поступило более 10,5 тыс. обращений граждан. Принято 71 итоговое решение. Проверке на соответствие Конституции подверглись нормы, касающиеся доступа к правосудию, равенства перед законом и судом, права на жизнь, получение квалифицированной юридической помощи, свободы совести, права проводить собрания и митинги и другие. Граждане ходатайствовали в отношении законов о воинской службе и статусе военнослужащих, о правоохранительной службе, СМИ, прокуратуре, выборах, религиозной деятельности и религиозных объединениях и так далее. О соблюдении прав граждан на получение банковских и других финансовых услуг доложила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. В частности, по инициативе депутатов Мажилиса разработан закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, подписанный Главой государства в июне прошлого года. Для недопущения роста долгов по кредитам граждан введен запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов лицам при наличии просрочки по кредитам свыше 90 дней. – Законом усилена защита прав граждан в рамках исполнительного производства, – сказала Мадина Абылкасымова. – Так, увеличена сумма, сохраняемая на счете заемщика при взыскании, с одного до двух прожиточных минимумов, или 92 456 тенге. Введен запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми и инвалидами. Приняты меры регуляторного характера по ограничению закредитованности населения. Максимальная сумма потребительского кредита банков установлена в размере 2 200 МРП, или 8,6 млн тенге, по МФО – 1 100 МРП, или 4,3 млн тенге. Установлен минимальный размер займа, по которому необходимо согласие супруга, на уровне 1 000 МРП. Еще одним важным направлением является обеспечение равного доступа к финансовым услугам для всех слоев населения. Сегодня более 80% из 1 600 банковских отделений частично или полностью адаптированы для лиц с инвалидностью, приведены в соответствие 19 веб-сайтов и мобильных приложений банков. Действует Программа рефинансирования ипотечных займов, в рамках которой 1 295 лицам с инвалидностью на сумму свыше 13,6 млрд тенге снижена долговая нагрузка по проблемным ипотечным займам, в отдельных случаях обеспечено полное списание. Благодаря реализованным мерам более 154 тыс. человек пользуются различными видами финансовых продуктов, что способствовало расширению их доступа к финансовым ресурсам и улучшению качества жизни. #население #кредиты #закредитованность