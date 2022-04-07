В Талгарском районе Алматинской области приостановлено строительство многоквартирного дома, вызвавшее бурный протест местных жителей.

На днях группа жителей села Бесагаш устроила стихийный митинг в Талгаре на площади перед районным акиматом. Люди протестовали против строительства девятиэтажки рядом с их домами.

По мнению митингующих, данная стройка ведется с грубыми нарушениями законодательства.

Как рассказал гражданский активист Азильхан Доскулов, строительство началось в марте 2021 года, а документы и разрешение на ведение работ застройщик оформил лишь в декабре. При этом в течение нескольких месяцев не проводилось ни авторского, ни технического надзора за ходом реализации проекта.

Ситуацию усугубляют сейсмо­опасная зона и близкое залегание грунтовых вод: они уже поднимались на поверхность, когда строители заливали бетон и укладывали фундамент. В результате случилось небольшое подтопление расположенного рядом жилого квартала.

Местные жители боятся не­поправимого развития событий: если произойдет землетрясение, новостройка может рухнуть прямо на соседние дома. Расстояние между зданиями всего 16 м. Участники митинга потребовали прекратить беззаконие, защитить их права. Не дождавшись чиновников, люди зашли в акимат и озвучили свои претензии акиму Талгарского района Кайдару Абдыханову, который, будучи в курсе проблемы, пообещал разобраться…

Надо сказать, поселок Бесагаш, в котором проживают свыше 15 тыс. человек, примыкает к Алматы (граничит с городским микрорайоном «Думан»). По причине близости к мегаполису здесь долгие годы не прекращается строительный бум. Как грибы растут многоквартирные ЖК и коттеджные поселки, причем цены за квадратный метр жилья в них практически сравнялись с алматинскими.

В то же время имеется немало острых коммунально-бытовых проблем, в том числе нехватка чистой питьевой воды, отсутствие асфальтированных улиц. В знак протеста местные жители не раз перекрывали оживленную автотрассу Алматы – Талгар, проходящую как раз по центру села. На сей раз активисты решили добиться справедливости у районных властей, и их попытка возымела результат.

В Талгаре состоялась встреча с представителями районного отдела строительства и архитектуры, в ходе которой жители Бесагаша вновь пожаловались, что девятиэтажный дом возводится в нарушение закона.

По словам юриста Асель Есентугеловой, представляющей интересы сельчан, у застройщика на этот проект нет положительного заключения госэкспертизы. Кроме того, непонятно, каким образом был передан в частные руки земельный участок, принадлежащий государству. Не проводились и общественные слушания на предмет изменения целевого назначения данного участка земли. Вдобавок выяс­нилось, что и ранее компания-застройщик неоднократно подвергалась штрафным санкциям за различные нарушения.

Встречу подытожил аким райо­на Кайдар Абдыханов, сообщив, что будет создана специальная рабочая группа. Управление ГАСК уже подало иск в суд на строительную компанию. То есть законность возведения жилого комплекса будет решаться в судебном порядке. Сейчас строительно-монтажные работы приостановлены, краны и другая техника вывезены со стройплощадки.