На заводе взрывчатки в Турции произошел взрыв, есть погибшие

Двенадцать человек погибли

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Четверо пострадали. Состояние пострадавших нормальное. Начато расследование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

«К сожалению, в результате взрыва погибли 12 человек, 4 пострадали. Состояние пострадавших нормальное. Начато расследование», — сообщил министр внутренних дел страны Али Ерлыкая.

Телеканал TRT Haber уточнил, что взрыв произошел в сельском районе Каваклы в Балыкесире. Населенный пункт находится на западе Турции, недалеко от Стамбула.

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу добавил, что после взрыва в район происшествия направили спасателей.