На заводе взрывчатки в Турции произошел взрыв, есть погибшие
99
Двенадцать человек погибли
Четверо пострадали. Состояние пострадавших нормальное. Начато расследование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.
«К сожалению, в результате взрыва погибли 12 человек, 4 пострадали. Состояние пострадавших нормальное. Начато расследование», — сообщил министр внутренних дел страны Али Ерлыкая.
Телеканал TRT Haber уточнил, что взрыв произошел в сельском районе Каваклы в Балыкесире. Населенный пункт находится на западе Турции, недалеко от Стамбула.
Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу добавил, что после взрыва в район происшествия направили спасателей.