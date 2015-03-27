Статьи Началась агитация Владимир ОСИПОВ

В соответствии с подпунктом 3) пункта 7 статьи 59 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" в связи с непредставлением всех необходимых для регистрации документов ЦИК принято постановление об отказе в регистрации в качестве кандидатов в Президенты Лимане Койшиевой, Канату Турагелдиеву, Жарылкапу Қалыбай и Хасену Қожа-Ахмет.



Кроме того, принято постановление об отказе в регистрации в качестве кандидатов в Президенты Якобжану Джунисбекову, Кайрату Маишеву, Айгуль Утеповой и Амантаю Асылбеку.



Данное решение было продиктовано тем, что указанные претенденты не явились на заседания лингвистической комиссии, в результате чего их соответствие предъявляемым к кандидатам требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" в части свободного владения государственным языком не установлено.



Также Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидатов в Президенты Канату Есжанову и Біржану Ділмағамбет в связи с их отказом от прохождения процедуры установления свободного владения государственным языком.



Кроме того, секретарь Центризбиркома Б.Мельдешов проинформировал комиссию о поступлении письменных заявлений от Мухамедрахима Курсабаева, Мэлса Елеусизова и Жаксыбая Базильбаева о снятии их кандидатур.



Таким образом, Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан в качестве кандидатов в Президенты Республики Казахстан зарегистрированы:



1. Назарбаев Нурсултан Абишевич



2. Сыздыков Тургун Искакович



3. Кусаинов Абельгази Калиакпарович



С 26 марта все зарегистрированные кандидаты вправе приступить к предвыборной агитации. В связи с этим Центральной избирательной комиссией принято постановление об установлении размеров расходов кандидатов в Президенты РК, покрываемых из средств республиканского бюджета.



Согласно избирательному законодательству государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в средствах массовой информации. Каждому кандидату предоставляются средства на пятнадцатиминутное выступление по телевидению, десятиминутное выступление по радио, а также на публикацию в печатных изданиях двух статей в объеме не более 0,1 печатного листа.



Расчет сумм, выделяемых кандидатам для проведения предвыборной агитации в СМИ, производился в соответствии с существующими расценками, предоставленными Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию.



Так на пятнадцатиминутное выступление с программой по телевидению кандидатам выделяются средства в сумме 5 250 000 тенге. На десятиминутное выступление с программой по радио каждому кандидату выделяется 200 000 тенге. На публикацию в печатных изданиях двух статей каждому кандидату выделяется 810 000 тенге.



Также кандидатам будут выделены средства на аренду помещений для встреч с избирателями в сумме 200 000 тенге, на издание печатных агитационных материалов в сумме 250 000 тенге. Еще по 300 000 тенге каждому из зарегистрированных кандидатов будет выделено на транспортные расходы.



Кроме того, Центризбиркомом по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан 25 марта аккредитованы еще 9 международных наблюдателей. 5 из них – представители Миссии наблюдателей от СНГ (двое от Республики Беларусь и трое от Республики Таджикистан), 4 – представители иностранных государств (по одному от Канады, Литовской, Финляндской и Чешской Республик).



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В соответствии со статьями 12, 24 и 37 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" Центральная избирательная комиссия приняла решение о централизованном изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на внеочередных выборах Президента, назначенных на 26 апреля 2015 года, и утвердила текст избирательного бюллетеня.



Количество избирательных бюллетеней, включая резерв один процент от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей, составляет 9 451 057 штук.



Они будут доставлены специальной связью областным, городов Астана и Алматы избирательным комиссиям не позднее 20 апреля 2015 года. Областные, городов Астана и Алматы избирательные комиссии должны обеспечить доставку и передачу участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней не позднее 24 апреля 2015 года.



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Вчера состоялась встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Куандыка Турганкулова с членами Республиканского общественного объединения «Республиканская общественная Комиссия по контролю за выборами в Республике Казахстан (РОККВ).



Во встрече приняли участие председатель РОККВ – Н. Еримбетов, заместитель председателя – Ж. Кусмангалиева, руководитель штаба – Н. Тлеукенов, а также все члены ЦИК РК.



Глава Центризбиркома ознакомил участников встречи с работой Центральной избирательной комиссии по подготовке к проведению внеочередных выборов Президента РК.



– Всестороннее сотрудничество с различными организациями и объединениями по наблюдению за выборами – наша постоянная практика. Мы рассматриваем участие международных и отечественных наблюдателей в осуществлении контроля на всех этапах избирательного процесса как содействие обеспечению атмосферы гласности и прозрачности выборной кампании. Транспарентность как главный способ повышения электоральной активности граждан и доверия к институту выборов – одна из важнейших задач не только Центральной избирательной комиссии, но и всех субъектов избирательного процесса, всего общества в целом, – отметил К. Турганкулов.



Председатель РОККВ выразил надежду на то, что сотрудничество наблюдателей с членами Центризбиркома по всем аспектам избирательного процесса будет тесным и профессиональным.



– Мы будем оказывать содействие по обеспечению прозрачности избирательного процесса и свободы волеизъявления избирателей, а также равных условий и равных возможностей кандидатам для конкурентной борьбы, – заявил Н. Еримбетов.



– Важным для нас является то, что эксперты РОККВ не накапливают факты нарушений норм избирательного законодательства для финального отчета, а оперативно информируют нас о них непосредственно в ходе избирательной кампании, что позволяет избирательным органам эффективно и своевременно их устранять и предотвращать схожие нарушения, – подчеркнул К. Турганкулов.



В завершение встречи Глава Центризбиркома сказал:



– Со своей стороны еще раз хотел бы подчеркнуть, что избирательные органы страны приложат все усилия для проведения транспарентных и прозрачных выборов.



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В минувший вторник состоялась встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Куандыка Турганкулова с Главой Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами Президента РК г-жой Корнелией Виллемиен Анке Йонкер.



Во встрече также приняли участие заместитель Главы Миссии БДИПЧ/;ОБСЕ Меган МакКейб Фитцжеральд, заместитель Председателя Центризбиркома Владимир Фоос, секретарь Центризбиркома Бахыт Мельдешов, члены ЦИК Татьяна Охлопкова, Марат Сарсембаев и Ляззат Сулеймен, специалист по правовым вопросам Миссии БДИПЧ/ОБСЕ Мерсе Кастеллс Висенте, специалист по вопросам выборов Лусиан Рауль Мюресан и советник по выборам БДИПЧ/ОБСЕ Радивое Груичь.



Глава Центризбиркома ознакомил г-жу Йонкер с работой Центральной избирательной комиссии по подготовке и проведению внеочередных выборов, основными этапами избирательной кампании и ее особенностями.



– Мы готовы к сотрудничеству, открыты для международных наблюдателей и рассматриваем их участие в наблюдении как содействие обеспечению атмосферы гласности, транспарентности, прозрачности предстоящих выборов, повышению доверия к ним со стороны всех участников избирательного процесса» – отметил К. Турганкулов.



Глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ выразила признательность за приглашение принять участие в наблюдении за ходом избирательной кампании, а также надежду на то, что сотрудничество экспертов Миссии с членами Центризбиркома по всем аспектам избирательного процесса будет тесным и профессиональным.



– Мы надеемся на позитивное и продуктивное сотрудничество, – отметила она.



– Опыт и практика взаимодействия у нас имеются. Думаю, что представители Центризбиркома в рабочем режиме смогут подробно обсуждать с экспертами Миссии все интересующие их вопросы на протяжении всей кампании, – сказал К. Турганкулов.



В ходе встречи также было отмечено, что казахстанские власти и избирательные органы приложат все усилия для того, чтобы избирательная кампания прошла в строгом соответствии с нормами избирательного законодательства и общепризнанными международными принципами демократических выборов.



– К этому есть политическая воля руководства, опыт и знания организаторов выборов, – подчеркнул К. Турганкулов.



В завершение встречи Глава Центризбиркома пожелал экспертам Миссии БДИПЧ/ОБСЕ успехов в честном и объективном наблюдении за выборами. "Думаю, что в этом интересы экспертов Миссии, членов Центризбиркома и всех участников избирательного процесса полностью совпадают", - отметил он.