Общество
Начался прием документов по программе "Болашак"
Лаура Тусупбекова
АО "Центр международных программ" объявляет о начале ежегодного конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак» по программам обучения: магистратура, докторантура, резидентура и стажировки, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба АО "Центр международных программ", документы можно подать в ЦОНе в любом регионе республики, а так же онлайн через портал egov.kz

Прием документов будет осуществляться с 25 февраля по 31 августа 2019 года.

Сам конкурс состоится в период с 6 марта по 29 ноября 2019 года. В этом году стипендии будут выделены по 69 специальностям. Казахстанских студентов готовы принять более сотни зарубежных вузов.

Список учебных заведений размещен на официальном сайте www.bolashak.gov.kz

Помимо стипендии "Болашак", Центр международных программ реализует программу межправительственных соглашений, в рамках которых зарубежные партнеры выделяют порядка 40 тысяч грантов для жителей Казахстана.

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