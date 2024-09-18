Начался прием заявок на соискание государственной премии «Дарын»

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Маргулан Бейсекенов

Участвовать в конкурсе могут казахстанцы в возрасте до 35 лет, имеющие успехи и достижения в культуре, науке, медиа и спорте.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конкурс пройдет по 10 номинациям – «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Креативные инициативы», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада» и «Народное творчество».

Представление кандидатур на соискание премии производится государственными органами и общественными объединениями.

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручаются диплом, нагрудной знак и денежная премия.

Вручение премии состоится в торжественной обстановке накануне Дня Независимости Республики Казахстан.

Премия «Дарын» была учреж­дена в 1992 году для государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения. С тех пор ее обладателями стали более 340 человек из различных сфер.

Документы соискателей принимаются (бумажный вариант) до 17 ноября 2024 года Комитетом по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК по адресу:
г. Астана, проспект Мәңгілік ел, 10, здание «Дом министерств» (14-й подъезд). Электронный вариант можно отправить на поч­ту: premiya.daryn@mki.gov.kz. Справки по телефонам: 8 (7172) 74-05-25, 8 (7172) 74-18-43,
8-701-170-46-54.

#конкурс #премия #заявки #Дарын

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