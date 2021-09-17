Начать неформальный диалог с новыми властями Афганистана предложил Токаев

Начать неформальный диалог с новыми властями Афганистана предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Президент Казахстана полагает, что странам ОДКБ и ШОС также следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана.
"Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов, сформировать общее видение угроз региональной стабильности, восстановить торгово-экономические связи с этой страной. При этом на данном этапе речь не идет об официальном признании. Подчеркну еще раз – многое будет зависеть как от дальнейших практических шагов новой администрации, так и от соответствующих решений Совета Безопасности ООН", – заявил Глава государства.